אזהרה לצרכנים: ריקול ללפתן הפירות הפופולרי 

חברת "ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ" פרסמה הערב (חמישי) קריאה להחזרה יזומה של מוצר (ריקול) עבור לפתן פירות בסירופ קל, המשווקים תחת המותר "בית יהודה".

בחברה עדכנו כי במסגרת בדיקת איכות פנימית עלה חשש לקילוף נקודתי של חומר פולימרי מאזור הלחמת האריזה, באופן העלול להביא להימצאות חלקיקי החומר במוצר.

פרטי המוצר החשוד:

שם המוצר: לפתן פירות בסירופ קל

לפתן פירות בסירופ קל שם מסחרי/מותג: בית יהודה

בית יהודה תכולה: 820 גרם , משקל נקי 480 גרם

820 גרם , משקל נקי 480 גרם ברקוד: 7296073748762

7296073748762 תוקף: 02.05.2029

02.05.2029 אצווה: E122 4100/01044 624

E122 4100/01044 624 היצרן: היינאן קסג'יאפו פוד קו , סין.

היינאן קסג'יאפו פוד קו , סין. היבואן: ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ.

"צרכנים שברשותם המוצר האמור, מתבקשים שלא לצרוך אותו" נמסר. "בתיאום עם שירות המזון במחוז מרכז של משרד הבריאות, החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק". לפניות ניתן לפנות למוקד צרכנים בטלפון: *5042.