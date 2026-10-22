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אזהרה לצרכנים: ריקול ללפתן הפירות הפופולרי 

משרד הבריאות וחברת "ויליפוד" קראו לריקול עבור לפתן פירות, זאת בעקבות חשש לקילוף נקודתי של חומר פולימרי מאזור הלחמת האריזה, באופן העלול להביא להימצאות חלקיקי החומר במוצר 

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אילוסטרציה (שאטרסטוק)

חברת "ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ" פרסמה הערב (חמישי) קריאה להחזרה יזומה של מוצר (ריקול) עבור לפתן פירות בסירופ קל, המשווקים תחת המותר "בית יהודה".

בחברה עדכנו כי במסגרת בדיקת איכות פנימית עלה חשש לקילוף נקודתי של חומר פולימרי מאזור הלחמת האריזה, באופן העלול להביא להימצאות חלקיקי החומר במוצר.

(צילום: משרד הבריאות)

פרטי המוצר החשוד:

  • שם המוצר: לפתן פירות בסירופ קל
  • שם מסחרי/מותג: בית יהודה
  • תכולה: 820 גרם , משקל נקי 480 גרם
  • ברקוד: 7296073748762
  • תוקף: 02.05.2029
  • אצווה: E122 4100/01044 624
  • היצרן: היינאן קסג'יאפו פוד קו , סין.
  • היבואן: ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ.

"צרכנים שברשותם המוצר האמור, מתבקשים שלא לצרוך אותו" נמסר. "בתיאום עם שירות המזון במחוז מרכז של משרד הבריאות, החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק". לפניות ניתן לפנות למוקד צרכנים בטלפון: *5042.
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