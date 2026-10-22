אבי מעוז מכחיש: "אין שום משא ומתן, אנחנו נרוץ עד הסוף"

אבי מעוז ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עוד באותו נושא מועמד מפלגת נעם טוען: זה מספר המנדטים שיש לנו חדשות סרוגים

כאמור, מוקדם יותר היום דווח בכאן חדשות כי יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שקל להציע למעוז תפקיד של סגן שר או ראש מנהלת, עם סמכויות בתחומי החינוך והזהות היהודית - זאת בתמורה לפרישת מפלגת נעם מהבחירות. עם זאת, הפנייה למעוז נגנזה ברגע האחרון, כשנטען כי ההחלטה התקבלה על רקע משא ומתן שקט שנערך עם מפלגת נעם באמצעות מתווך שקט.