אבי מעוז מכחיש: "אין שום משא ומתן, אנחנו נרוץ עד הסוף"

5 ימים לפני הבחירות: יו"ר מפלגת נעם לישראל, אבי מעוז, הכחיש הערב (חמישי) את הדיווחים לפיהם התנהל משא ומתן על פרישת המפלגה מהתמודדות במירוץ לכנסת.
"בניגוד לפרסומי הכזב, 'נעם לישראל' לא ניהלה ולא מנהלת שום משא ומתן עם אף מפלגה במערכת הפוליטית" אמר מעוז. "אנחנו מתכוונים לרוץ עד הסוף, עד לניצחון הגדול, בעזרת השם".
כאמור, מוקדם יותר היום דווח בכאן חדשות כי יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שקל להציע למעוז תפקיד של סגן שר או ראש מנהלת, עם סמכויות בתחומי החינוך והזהות היהודית - זאת בתמורה לפרישת מפלגת נעם מהבחירות. עם זאת, הפנייה למעוז נגנזה ברגע האחרון, כשנטען כי ההחלטה התקבלה על רקע משא ומתן שקט שנערך עם מפלגת נעם באמצעות מתווך שקט.