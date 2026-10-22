רוסיה נגד נתניהו: "נבוכים מההאשמות חסרות הבסיס נגדנו"

בדרך למשבר דיפלומטי? משרד החוץ הרוסי הגיב הערב (חמישי) לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד רוסיה, זאת לאחר שטען השבוע כי מוסקבה מסייעת לאיראן ומפעילה רשתות בוטים אנטישמיות נגד ישראל. בדבריהם הכחישו את ההאשמות נגד רוסיה והזכירו את היחסים בין המדינות.

כאמור, ביום ראשון האחרון נתניהו אמר לרשת i24News כי רוסיה ביצעה לאחרונה מהלכים רבים נגד ישראל. "לא תמיד האינטרסים של ישראל והאינטרסים של רוסיה חופפים" אמר נתניהו. "שיתוף הפעולה שלהם עם איראן זה דבר שהוא נגדנו, וגם העובדה שיש מהלך של הפעלת בוטים נגד מדינת ישראל באנטישמיות הכי גסה שיכולה להיות. את כל הדברים האלה אנחנו מעלים בצורה מאוד ברורה".