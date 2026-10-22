רוסיה נגד נתניהו: "נבוכים מההאשמות חסרות הבסיס נגדנו"

בדרך למשבר דיפלומטי? משרד החוץ הרוסי הגיב הערב (חמישי) לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד רוסיה, זאת לאחר שטען השבוע כי מוסקבה מסייעת לאיראן ומפעילה רשתות בוטים אנטישמיות נגד ישראל. בדבריהם הכחישו את ההאשמות נגד רוסיה והזכירו את היחסים בין המדינות.
כאמור, ביום ראשון האחרון נתניהו אמר לרשת i24News כי רוסיה ביצעה לאחרונה מהלכים רבים נגד ישראל. "לא תמיד האינטרסים של ישראל והאינטרסים של רוסיה חופפים" אמר נתניהו. "שיתוף הפעולה שלהם עם איראן זה דבר שהוא נגדנו, וגם העובדה שיש מהלך של הפעלת בוטים נגד מדינת ישראל באנטישמיות הכי גסה שיכולה להיות. את כל הדברים האלה אנחנו מעלים בצורה מאוד ברורה".
במשרד החוץ הרוסי אמרו הערב בתגובה כי "אנחנו נבוכים לנוכח ההאשמות חסרות הביסוס הללו נגד ארצנו, שהושמעו בפומבי על ידי ראש ממשלת ישראל - מדינה שלרוסיה יש עמה עבר עשיר ומשותף".
עוד הוסיפו כי "הניסיונות לייחס לרוסיה ניהול של מסע אנטישמי נראים מגוחכים במיוחד בהתחשב ביחסים בין המדינות". לטענת המשרד, "הודות למדיניותה של ההנהגה הרוסית לחיזוק השלום וההרמוניה בין קבוצות אתניות שונות, כמעט שלא ניכרים במדינה ביטויים של אנטישמיות".
אתם באמת מאמינים למר ביטחון שהבטיח ימין מלא והביא בידוד מוחלט? הממשלה מרוויחה מהסחת דעת בזמן שערכי הליכוד והביטחון ננטשו.