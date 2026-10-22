מתחת לקרקע: ישראל הפכה למקור המודיעין המרכזי של סעודיה

למרות השקט בשבועות האחרונים מאז הדיווחים כי ישראל החלה לסייע לערב הסעודית בלחימה נגד כוחות המורדים החות'ים בתימן, גורמים ביטחוניים מדווחים כי ישראל מקיימת כבר שבועות הזרמת מודיעין איכותי ומדויק אל צבא סעודיה, והפכה להיות אחד ממקורות מודיעין המטרות המרכזי של המערכה.

למרות השתיקה ההדדית, גורמים ביטחוניים אזוריים בכירים חושפים כי ישראל ממשיכה להזרים מידע כבר שבועות אל הצבא הסעודי, שמשמש ככלי מרכזי במערכה נגד החות'ים.

על פי הדיווח, יחידה מסוימת באגף המודיעין הופקדה על הפקת מידע ומטרות של ארגון המורדים החות'ים, ומידע זה מועבר באופן תדיר אל שורות הצבא הסעודי, אשר עושה בו שימוש משמעותי בזמן הלחימה.

בשבועות האחרונים, הפעילות המשותפת נשמרת בסוד, אך גורמים יודעי דבר מדברים על פעילות משמעותית של שני הצדדים בנושא.