חוסל ראש ארגון ועדת ההתנגדות בחאן יונס

אחרי יממה צה"ל והשב"כ מכריזים על זהות המחוסל בחאן יונס - ראש ארגון ועדת ההתנגדות העממית בעיר.

בהודעה משותפת לארגונים נאמר: "צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (ד') במרחב ח'אן יונס שברצועת עזה וחיסלו את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ששימש כראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס.

"ועדת ההתנגדות העממית" הוא ארגון טרור פלסטיני שהוקם בשנת 2000. ארגון זה, שבעבר היה כפוף לתנועת פת"ח כיום מקושר לארגוני הטרור חמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה של משטר הטרור האיראני. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה לשטח הארץ ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים לרצועת עזה. לאורך המלחמה הארגון הוציא לפועל מספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו בשיתוף פעולה עם חמאס.

לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.

כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".