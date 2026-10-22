איראן העבירה אזהרה לארה"ב, טראמפ מיהר להגיב

משמרות המהפכה של המשטר האיראני הודיעו מוקדם יותר לארה"ב כי המשך התנועה 'הלא מאושרת' לדבריהם של מכליות נפט דרך המפרץ תגרור תגובה צבאית חמורה, טראמפ לא מתרגש.

המשטר בטהראן העביר מוקדם יותר אזהרה כי "המשך ההברחה הלא מאושרת של מכליות נפט וספינות דרך נתיבי ים לא מסומנים ולא מאושרים במיצר הורמוז תגרור מתקפה הרסנית" מסרו האיראנים, כאשר על פי מקורבים, הועבר מסר לארה"ב כי המשך הפעולות לשחרור אחיזת החנק האיראנית על הנפט בהורמוז תגרור מתקפה ישירה על בסיסים אמריקאים.

האיראנים מסרו לגורמים דיפלומטיים אמריקאים כי במידה והתנועה תימשך מחוץ למסגרת ההסכמות שגובשה בין המדינות בעת קביעת הסכם הפסקת האש הראשוני, איראן תראה בכך צורך ביטחוני להשמיד את הבסיסים האמריקאים באזור.

הנשיא טראמפ מציד כנראה קיבל את המסר אך לא התרגש, והעלה לפני זמן קצר ציטוט לעמודי הרשתות החברתיות בבעלותו המצטט דיווח עיתונאי שקובע כי יותר נפט עוזב מידי יום את מפרץ הורמוז כעת, מאשר עזב לפני המלחמה.