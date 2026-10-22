בכירים בצה"ל טוענים: "אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות"

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

בעקבות גל ההצהרות, האיומים, והדיווחים על תכנון תקיפה נרחבת, בצה"ל מנסים כעת להרגיע את הרוחות.

לפי הדיווח של הפרשן הצבאי יוסי יהושוע ברשת i24News, בכירים בצה"ל אמרו הערב (חמישי) כי "אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות - אלא אם כן נראה היערכות של הצד השני לירי. כל היתר יכול לחכות". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות הבכירים התייחסו גם לדיווח שפורסם אמש ב"פייננשל טיימס", לפיו ישראל תכננה מתקפה נרחבת באיראן לפני כשבועיים - אך נבלמה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לדבריהם, "טראמפ לא עצר אותנו מתקיפה באיראן כי היא לא היתה על הפרק". עם זאת, נאמר כי "כן היתה העלאת כוננות ודריכה של המערכת בהתאם לדריכות האמריקנית". ביחס למטס הישראלי שהתקרב לגבול איראן, הבכירים הצבאיים טענו כי לא מדובר במטס חריג או חדש, והוא היה "חלק מפעולות הרגלה".

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כאמור, אמש דווח בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי כי ישראל יזמה תקיפה באיראן שתוכננה לצאת לפועל ב-10 באוקטובר - אך נבלמה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהתנגד לתקיפה לפני בחירות האמצע.

על פי הדיווח, נתניהו ניסה לשכנע את הנשיא האמריקני לאפשר את חידוש המערכה הצבאית נגד איראן, בין היתר בשל דאגה בישראל מהתפתחויות חדשות בתוכנית הגרעין האיראנית. אלא שטראמפ, כך נטען, לא היה מעוניין בפתיחת סבב לחימה נוסף לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שיתקיימו ב-3 בנובמבר. בעקבות התנגדותו, המהלך הצבאי שביקש נתניהו לקדם לא יצא לפועל.

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בנוסף, הבוקר דווח ב"ניו יורק טיימס" כי ישראל וארה"ב הכינו תוכניות מבצעיות מפורטות לחידוש התקיפות ברפובליקה האסלאמית לאחר בחירות האמצע. על פי הפרסום, אחת האפשרויות הנבחנות היא מערכה צבאית קצרה ואינטנסיבית, שבמסגרתה יותקפו יעדים הקשורים לתוכנית הגרעין האיראנית, למערכי הטילים והכטב"מים ולתשתיות נוספות.

לפי הדיווח, חלק מהגורמים האמריקניים מעריכים כי מתקפה מרוכזת שתימשך כשלושה ימים עשויה להסב לאיראן נזק כלכלי משמעותי, ובכך להגביר את הלחץ עליה להגיע להסכמות במשא ומתן. במסגרת ההיערכות הצבאית דווח כי ישראל וארה"ב הגבירו את האימונים ואת הפעילות האווירית באזור, לרבות טיסות מעל עיראק המדמות נתיבי תקיפה אפשריים לעבר איראן.