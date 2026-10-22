עיתונאי חדשות 12: "קשה לי להאמין שזה באמת יקרה לנתניהו"

חדשות 12 ( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

עיתונאי חדשות 12, ציון נאנוס, התייחס בסוף השבוע לנתוני הסקרים האחרונים המנבאים נתונים נמוכים יחסית למפלגת הליכוד, והזכיר כיצד הסתיימה מערכת בחירות דומות בעבר בניגוד מוחלט לתחזיות המוקדמות. בפוסט שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, שחזר נאנוס את הישורת האחרונה של מערכת הבחירות לפני כעשור: "שבוע לפני בחירות 2015 הסקרים נתנו לליכוד 20-21 מנדטים (לעומת 24-25 למחנה הציוני). ביבי השתמש בנתונים לקמפיין גוואעלד. ליכודניקים רבים שלא התכוונו להצביע רצו להציל אותו מההפסד". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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נאנוס ציין את תוצאות האמת מאותה מערכת בחירות דרמטית: "זה נגמר ב-24 למחנה הציוני, אבל 30 לליכוד".

על אף השוני במפה הפוליטית ובנסיבות הנוכחיות, העריך העיתונאי הבכיר כי ייתכן שגם הפעם התמונה בקלפי תהיה שונה מהמשתקף בסקרים: "הרבה הבדלים בין מערכת הבחירות האלה, אבל קשה להאמין שהליכוד יהיה רק 19 מנדטים".