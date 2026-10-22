צפו: כך חילצו לוחמי הימ"מ אישה שאיימה להתאבד

אנחנו רגילים לשמוע עליהם באירועי מניעת טרור, אבל לוחמי הימ"מ משתתפים גם בפעולות הצלה אזרחיות.

לפני זמן קצר, הוקפצו לוחמי הימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של משטרת ישראל, יחד עם יחידת המו״מ וכוחות נוספים של משטרת ישראל, בעקבות דיווח על אישה שהתבצרה בדירתה בקומה ה-11 בבניין מגורים ואיימה לקפוץ מחלון ביתה. עם הגעתם למקום, נערכו לוחמי הימ״מ מצוות ״הקופים״ לביצוע פעולת חילוץ מורכבת, במטרה למנוע סכנה לחייה של האישה ולהביאה למקום מבטחים. במסגרת הפעילות, גלשו הלוחמים מגג הבניין אל חלון הדירה בקומה ה-11, ביצעו השתלטות מהירה על האישה וחילצו אותה בבטחה, ללא נפגעים. נסיבות המקרה נבדקות.