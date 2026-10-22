בצל המתיחות מול איראן: רוביו שוחח עם ראש ממשלת קטאר

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח הערב (חמישי) עם ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני - כך הודיע משרד החוץ בדוחא. השיחה מגיעה על רקע המתיחות הנרחבת בין וושינגטון לטהרן והחשש מתקיפה אמריקנית נגד איראן.

בהודעה הקטארית נאמר כי השניים "דנו בשיתוף הפעולה ובשותפות האסטרטגית ההדוקה בין קטאר לארה"ב, וכן בדרים לתמוך בה ולחזק אותה". עוד נטען כי רוביו ואל ת'אני "שוחחו על ההתפתחויות האזוריות האחרונות, בדגש על המאמצים הדיפלומטיים המושקעים ובתיאום המשותף להפחתת ההסלמה ולחיזוק הביטחון והיציבות באזור".