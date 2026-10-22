שוב מתהפך: שרון גל נוטש את i24 וחוזר לערוץ 14

השדרן ואיש הטלוויזיה שרון גל ממשיך לדלג בין ערוצים, ואחרי תקופה קצרה יחסית בערוץ I24 חוזר ל-14.

גל שידר בתחנות מרובות לאורך הקריירה התקשורתית העשירה, אך החליף בתים מקצועיים באופן תדיר במיוחד לאורך השנים האחרונות, וכעת עושה זאת שוב.

גל עזב לפני פחות משנתיים את עבודתו בערוץ 14, לאחר שעזב לפני כן את ערוץ 13, מערוץ 14 עזב גל אל ערוץ I24 כאשר היה הערוץ עוד בתחילת דרכו.

כעת משלים גל סיבוב מלא חזרה אל ערוץ 14, לאחר שעל פי דיווחים ניסיון חוזר להתברג אל תוך מערכת ערוץ 13 לא צלח.