מכין את הקרקע לתקיפה? טראמפ במסר חריף נגד איראן

הנשיא האמריקאי פרסם את הדברים ברשת החברתית בבעלותו, Truth Social, שם סימן את כל חטאיו של המשטר האיראני במסר דומה למסרים שפרסם לפני ובמהלך סבבי הלחימה הקודמים, במסר שייתכן ויתברר כבכנת קרקע ציבורית למתקפה נוספת על המשטר.

בהודעה הכועסת הסביר הנשיא טראמפ כי: "איראן עושה כל שביכולתה כדי להעלות את מחיר הנפט לקראת בחירות האמצע בארצות הברית".

הוא המשיך ותיאר: "הם אפילו מביימים פגיעות שווא, הטמנת מוקשים וכל דבר אחר, אף שכעת עוברת במצר הורמוז כמות נפט גדולה יותר מאשר לפני תחילת העימות".

טראמפ המשיך והזכיר את רצחנות המשטר כנגד אנשיו שלו: " הם ממשיכים להרוג מפגינים וכל מי שנקלע לדרכם. זהו משטר מרושע באמת, ואני רק יכול לקוות שהציבור האמריקני והעולם יבינו עד כמה הוא מרושע! 75 אלף מפגינים נהרגו בתוך פחות משבעה חודשים".

ולבסוף התחייב פעם נוספת כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני בשום תרחיש: "לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני - ולעולם לא יהיה לה נשק גרעיני".