בן גביר על ה-7.10: "נתניהו לא נקי מאשמה, אך יש אשמים יותר ממנו"

נתניהו ובן גביר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ימים ספורים לפני הבחירות: לראשונה מאז כניסתו לתפקיד לפני ארבע שנים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התראיין היום (חמישי) לתקשורת הזרה. בדבריו התייחס למלחמה בעזה ותכניותיו לעידוד הגירה מרצון ברצועה, וכן ציין את מחדל ה-7 באוקטובר - כשהודה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו נקי מאשמה, אך הוא אינו היחיד שאשם באירוע.

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הראיון הנרחב פורסם במגזין "טיים" האמריקני תחת הכותרת "התכנית של בן גביר לדחוף את נתניהו ימינה", כשבן גביר הוצג בתמונה חשוכה בשחור-לבן. המראיין, אריק קורטלזה, תיאר את בן גביר בתחילת הכתבה כ"איש ימין קיצוני לוחמני, שבעבר נחשב קיצוני מכדי לשרת בצה"ל, וכיום שואף "להפוך את נתניהו לתלוי עוד יותר במפלגות הקיצוניות הדוחפות לעזיבת הפלסטינים את עזה ואת הגדה המערבית - ולכך שישראל תחיל ריבונות על השטחים".

הראיון של בן גביר ל"טיים" ( צילום מסך )