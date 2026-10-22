בן גביר על ה-7.10: "נתניהו לא נקי מאשמה, אך יש אשמים יותר ממנו"

ימים ספורים לפני הבחירות: לראשונה מאז כניסתו לתפקיד לפני ארבע שנים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התראיין היום (חמישי) לתקשורת הזרה. בדבריו התייחס למלחמה בעזה ותכניותיו לעידוד הגירה מרצון ברצועה, וכן ציין את מחדל ה-7 באוקטובר - כשהודה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו נקי מאשמה, אך הוא אינו היחיד שאשם באירוע.
הראיון הנרחב פורסם במגזין "טיים" האמריקני תחת הכותרת "התכנית של בן גביר לדחוף את נתניהו ימינה", כשבן גביר הוצג בתמונה חשוכה בשחור-לבן. המראיין, אריק קורטלזה, תיאר את בן גביר בתחילת הכתבה כ"איש ימין קיצוני לוחמני, שבעבר נחשב קיצוני מכדי לשרת בצה"ל, וכיום שואף "להפוך את נתניהו לתלוי עוד יותר במפלגות הקיצוניות הדוחפות לעזיבת הפלסטינים את עזה ואת הגדה המערבית - ולכך שישראל תחיל ריבונות על השטחים".
"אם ישראל רוצה להמשיך לחיות ולא להישמד, אנחנו חייבים לכבוש את כל עזה. אנחנו חייבים לקדם הגירה מרצון" טען בן גביר. "עזה יכולה להיות ריביירה. זה מקום יפהפה. אבל לא יכול להיות שם אפילו חבר חמאס אחד״.
בראיון נכתב גם כי בן גביר "הפך לאחד הקולות הבולטים בימין הישראלי המבקשים להסיט את האחריות למחדלי 7 באוקטובר מנתניהו אל מערכת הביטחון והמודיעין של ישראל". "גם אם נתניהו לא מושלם, וגם אם הוא עשה טעויות - והוא אכן עשה טעויות - מה שהפיל אותו ב-7 באוקטובר היה המודיעין שלנו. הצבא, המודיען, השב"כ. כולם אשמים" אמר השר. "נתניהו לא נקי מאשמה, אבל יש הרבה אנשים אחרים שאשמים יותר ממנו".
עם זאת, בן גביר ציין כי "אני רוצה את נתניהו כראש ממשלה. הוא מנהיג. אני לא תומך בו באופן עיוור, ואני לא איש החצר שלו. אבל אני מעדיף אותו מיליון פעם על פני איזנקוט. מה שבאמת יעזור לנתניהו להיות ימני זה אם אני, בן גביר, אהיה שר בכיר וזו תהיה ממשלת ימין מלאה".
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