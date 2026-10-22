עלייה בטמפ', אובך ואז מהפך: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי בסוף השבוע, לצד רוחות חזקות בצפון ובמרכז. בראשון צפויה ירידה בטמפרטורות והקלה בחום, ובשני שוב יתחמם.
יום שישי: לרוב בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום שבת: מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות לאורך החוף.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. תורגש הקלה בעומסי החום.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה מחודשת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ייעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.