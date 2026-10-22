לא רק בים: "הפיראטים" כובשים את הפוליטיקה העולמית

ספינת פיראטים מול ירח מלא ( צילום: Shutterstock )

תודו שלא ידעתם שקיימות מפלגות פיראטים רשמיות ופעילות בעשרות מדינות ברחבי העולם. מה שהחל בשנת 2006 כמפלגה שוודית מקומית, הפך במהירות לתנועה פוליטית גלובלית המיוצגת כיום ביותר מ-40 מדינות, שמאוגדות תחת ארגון גג בינלאומי הנקרא "האינטרנציונל של מפלגות הפיראטים" (PPI). באיסלנד וצ'כיה, זכו "הפיראטים" הפוליטיים להצלחה חסרת תקדים כשעברו את אחוז החסימה והצטרפו בשאגת "אררר" לפרלמנט הלאומי.

לוחמת סייבר פיראטית ברשת ( צילום: shutterstock/PopTika )

אידאולוגיה עידן דיגיטלי

למרות השם המשעשע, שמקורו במאבקים על אתרי הורדות תכנים חופשיות ושיתוף קבצים ברשת, המשולבים בדרך כלל עם תחפושות מצועצעות שרואים רק בסרטי "שודדי הקאריביים", מדובר במפלגות בעלות אידאולוגיה ברורה ומגובשת.

המסר המרכזי של מפלגות "הפיראטים" בכל רחבי העולם מתמקד בהגנה על זכויות אזרח בעידן הדיגיטלי וקידום דמוקרטיה ישירה. העקרונות המרכזיים כוללים התנגדות נחרצת למעקב המונים ולצנזורה באינטרנט, רפורמה מקיפה בדיני קניין רוחני ופטנטים לשם שיתוף ידע חופשי ודרישה לשקיפות שלטונית מלאה ולממשל פתוח וליברלי. בנוסף, המפלגות הפיראטיות מקדמות מודל של "דמוקרטיה נזילה" המשתפת את הציבור בהחלטות דרך פלטפורמות דיגיטליות, לצד שמירה על ניטרליות הרשת כזכות יסוד.

תנועת הפיראטים מגדירה עצמה כזרם "פוסט-אידאולוגי" הפועל מעבר לחלוקה המסורתית של ימין ושמאל. כחלופה עממית, המפלגות מציעות מודל פוליטי המבוסס על נתונים, חירות הפרט ושיתוף פעולה טכנולוגי בחופשיות וללא בקרה ממשלתית.

הפיראט קפטן ג'ק ספארו (ג'וני דפ) ודגל ישראל ( צילום: אילוסטרציה שאטרסטוק/ phol_66/מיכאל גלעדי/פלאש90 )

הפיראטים בישראל

תנועת הפיראטים לא פסחה גם על הזירה הפוליטית המקומית, וכיום קיימת "מפלגת הפיראטים" רשומה ופעילה גם בישראל ומתמודדת בבחירות 2026. המפלגה, שבראשה עומד אוהד שם טוב, הגישה לא פעם רשימות מועמדים רשמיות להתמודדות בבחירות לכנסת, ואף צירפה לשורותיה את פרופסור דן אריאלי שדורג במקום השלישי והגיש את רשימתה לכנסת. בשיא כוחה, בבחירות לכנסת ה-19 בשנת 2013, השיגה המפלגה כ-2,000 קולות בפעם הראשונה בה התמודדה, אך מעולם לא עברה את אחוז החסימה ונתפסת עד היום בעיקר כגימיק ופחות כמפלגה רצינית.