אחרי שעות: נעצר נהג האוטובוס החשוד בתאונת פגע וברח בנגב

זירת התאונה ( תיעוד מבצעי מד"א )

סגירת מעגל מהירה: מספר שעות אחרי שדווח על חשד לתאונת פגע וברח בכביש 316 שבנגב, המשטרה הודיעה כי עצרו את נהג האוטובוס החשוד במעורבות בתאונה, שבה נהרג הולך רגל קטין. האירוע התרחש בשעות הצהריים, כשעל פי החשד נהג אוטובוס פגע בילד בן 8 - ונמלט מהזירה. הילד נפצע באורח אנוש ופונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים סורוקה - שם נקבע מותו.

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"עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי תחנת העיירות וכוחות נוספים מהמחוז הדרומי, אשר פתחו בסריקות נרחבות ובפעולות חקירה לאיתור נהג האוטובוס החשוד במעורבות בתאונה" נמסר מהמשטרה. "בתוך זמן קצר, בעקבות פעילות מהירה של שוטרי תחנת העיירות, אותר ונעצר נהג האוטובוס, תושב חורה בשנות ה-50 לחייו, בחשד למעורבות בתאונה ולהימלטות מהזירה".

בעקבות מעצרו, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת העיירות. בהתאם לממצאי החקירה, הוא יובא לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשה להארכת מעצרו.