סקר מנדטים: גוש האופוזיציה מתרסק; וינטר במרחק נגיעה

חמישה ימים בלבד לפני העלייה לקלפיות, המערכת הפוליטית מגיעה לנקודת רתיחה עם תמונת מצב מתוחה וצמודה במיוחד. סקר מנדטים 'זמן ישראל' האחרון שלפני הבחירות מציג שוויון מוחלט בין המטות המרכזיים, כאשר הקואליציה בראשות בנימין נתניהו וגוש השינוי בראשות גדי איזנקוט עומדים שניהם על 51 מנדטים כל אחד.
לשוברי שוויון אפשריים עשויה להפוך מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל וירון זליכה, שעוברת את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים. במידה ותצטרף לגוש השינוי, עשוי הגוש להגיע ל-55 מנדטים. במקביל, המפלגות הערביות מגיעות בסקר הנוכחי ל-14 מנדטים בסך הכול, המתחלקים בין הרשימה המשותפת עם 9 מנדטים לבין רע"ם שמשיגה 5 מנדטים.
בצמרת המפלגות, מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מובילה את הטבלה עם 23 מנדטים, כשאחריה מגיעה הליכוד עם 21 מנדטים. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט זוכה ל-11 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו והרשימה המשותפת מקבלות 9 מנדטים כל אחת.
חמש מפלגות מגיעות לנתון זהה של 8 מנדטים: ש"ס, הדמוקרטים, יהדות התורה ועוצמה יהודית. מפלגת הציונות הדתית עומדת על 6 מנדטים, רע"ם עם 5 מנדטים, ומפלגת המילואימניקים סוגרת את רשימת העוברות עם 4 מנדטים. מנגד, מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה ומסתפקת ב-3.00% בלבד מקולות הבוחרים.
4 מנדטים ימנים בסכנה בגלל הטירון הפוליטי הזה!!!! וינטר סגור עם ליברמן, כבר ראינו בעבר איך פוליטיקאים כאלה מפילים ממשלת ימין!!!!