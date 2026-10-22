סקר מנדטים: גוש האופוזיציה מתרסק; וינטר במרחק נגיעה

חמישה ימים בלבד לפני העלייה לקלפיות, המערכת הפוליטית מגיעה לנקודת רתיחה עם תמונת מצב מתוחה וצמודה במיוחד. סקר מנדטים 'זמן ישראל' האחרון שלפני הבחירות מציג שוויון מוחלט בין המטות המרכזיים, כאשר הקואליציה בראשות בנימין נתניהו וגוש השינוי בראשות גדי איזנקוט עומדים שניהם על 51 מנדטים כל אחד.

לשוברי שוויון אפשריים עשויה להפוך מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל וירון זליכה, שעוברת את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים. במידה ותצטרף לגוש השינוי, עשוי הגוש להגיע ל-55 מנדטים. במקביל, המפלגות הערביות מגיעות בסקר הנוכחי ל-14 מנדטים בסך הכול, המתחלקים בין הרשימה המשותפת עם 9 מנדטים לבין רע"ם שמשיגה 5 מנדטים.