סקר מנדטים אחרון: איזנקוט מוביל, וינטר לא עובר

סקר המנדטים האחרון של ישראל היום לפני הבחירות, מעלה הסוקר דודי חסיד כי גוש האופוזיציה מוביל בקצת על גוש הקואליציה, אבל עדיין לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות.

לפי החוק אסור לפרסם סקרים שלושה ימים לפני הבחירות, כך שהסקרים האחרונים יתפרסו הערב (ה') ובשישי בבוקר.

בסקר מפלגת ישראל יורדת במנדט אחד מהסקר הקודם ל-23 והיא המפלגה הגדולה ביותר. עוד בגוש השמאל: ביחד מתחזקת בשני מנדטים ל-14, הדמוקרטים עם 8 וישראל ביתנו יורדת במנדט ל-7. בסך הכול גוש השמאל עם 52 מנדטים.

בימין הליכוד עם 21 (כמו בסקר הקודם), עוצמה יהודית עם 8 (1-), ש"ס עם 8 (1+). יהדות התורה עם 7 מנדטים והציונות הדתית עם 6 מנדטים ללא שינוי. ובסך הכל 50 מנדטים.

מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר לא עוברת את אחוז החסימה, אבל הנדל וזליכה שבוע שני ברציפות עם 4 מנדטים.

במפלגות הערביות הרשימה המשותפת עם 9 מנדטים ורע"ם עם 5, בלי שינוי.