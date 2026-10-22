דרמה באירופה: קטטה בפרלמנט בעקבות ההפגנות הסוערות

בזמן דיון של בית המחוקקים האלבני בנושא ההפגנות הבוערות והסוערות שפוקדות את המדינה כנגד הממשלה, עשרות נציגי פרלמנט נקלעו לעימותים פיזיים במליאת המחוקקים בזמן דיון נוקב בנושא.

לאורך השבועות האחרונים התרחשו בטיראנה, בירת אלבניה שורה של מחאות, חלקן בוערות, כנגד המצב הכלכלי ומדיניות הממשלה. חלק מההפגנות הידרדרו לאלימות ובית המשפט העליון של המדינה.

המפגינים קוראים לשינוי כלכלי, השקעה באוניברסיטאות וחיזוק של מוסדות הסיוע הציבוריים.

היום הגיעה הסערה עד למליאת בית המחוקקים, שם דיון בנושא הידרדר לעימות פיזי ממושך שכלל עשרות מחוקקים ודקות ארוכות של התנגשויות אלימות.