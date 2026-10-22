ישראל הטילה סנקציות על חברה אנרגיה לבנונית

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

שר הביטחון ישראל כ״ץ הודיע היום (חמישי) כי הטיל סנקציה על חברת האנרגיה הלבנונית Coral Oil, באמצעות המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון. הטלת הסנקציה מגיעה בעקבות העברה של כ-130 אלף ליטר של תזקיקי דלק - סולר ובנזין - לחברת "אלאמאנה", חברת דלק המצויה בבעלות חיזבאללה ואשר הוכרזה על ידי המט״ל כארגון טרור בשנת 2020.

במשרד הביטחון אמרו כי הסנקציה של המט״ל חושפת חוליה נוספת בשרשרת האספקה הכלכלית של חיזבאללה: חברה מסחרית הפועלת בתחום הדלקים, שסיפקה תזקיקים לחברה המזוהה עם הארגון, ובכך העמידה לרשותו משאב חיוני לפעילותו. עוד נטען כי "הדלק אינו רק מוצר מסחרי עבור חיזבאללה. הארגון עושה שימוש בתזקיקי דלק לצרכים מבצעיים ולוגיסטיים, בהם שינוע אמצעי לחימה ורכיבים צבאיים, הפעלת גנרטורים ותשתיות וכן תמיכה בתשתיות התת-קרקעיות של הארגון. לפיכך, אספקת דלק לחיזבאללה מספקת לארגון יכולת תפעולית התומכת בפעילותו ובקידום פעילות טרור נגד ישראל". חברת Coral Oil רשומה כחברה בבריטניה. עם זאת, נמצא כי החברה נמצאת בבעלות A. Yamin Group S.A.L. (Holding) - שהיא חברה לבנונית. בנוסף, לפי הדו"חות הכספיים שלה פעילותה העסקית של החברה מתבצעת באמצעות הסניף שלה בלבנון. החברה מצויה בלב מבנה עסקי הקשור למשפחת ימין. שלושת האחים אוסקר, אנטוניו ואדגר ימין משמשים כדירקטורים ב-Coral Oil מאז ינואר 2017. במסמכי הקבוצה מתוארים האחים כבעלי תפקידי מפתח: אוסקר כיו"ר ומנכ"ל, אנטוניו כמוביל האסטרטגיה הפיננסית ואדגר כאחראי על התפעול וקשרי הספקים. גם מבנה ההחזקות מצביע על זיקה משפחתית חוצת גבולות. עד נובמבר 2025 הוחזקה Coral Oil ישירות בידי Fortuna, חברה הרשומה באי מאן, כאשר החברה האם העליונה הייתה A. Yamin Group מלבנון. בנובמבר 2025 הועברה ההחזקה ל-A. Yamin Group S.A.L. (Holding), חברה לבנונית.

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לפי משרד הביטחון, התמונה העולה מהמסמכים היא של פעילות Coral Oil כחלק ממארג עסקי המקושר למשפחת ימין ולחברות נוספות הפועלות בתחומי הדלקים והסחר הבינלאומי. כך, מתקבלת תמונה של קבוצת חברות המקיימת ביניהן קשרים עסקיים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, כאשר בראש המארג ניצבת משפחת ימין.

במשרד הסבירו כי "הסנקציה על Coral Oil היא חלק מהמערכה, שמובילים המט"ל וגופי ביטחון נוספים, לפגוע לא רק בגורמים המזוהים ישירות עם חיזבאללה, אלא גם בשרשראות המסחר והאספקה המאפשרות לארגון להמשיך לפעול. במקרה זה מדובר בתזקיקי דלק - מוצר מסחרי לגיטימי כשלעצמו - שהועמדו לרשות חברה המצויה בבעלות חיזבאללה".

"לצד הקשר העסקי הישיר, מסמכי החברה מצביעים על מארג רחב של חברות קשורות וקשרים עסקיים בינלאומיים, המקושר למשפחת ימין" הוסיפו בסיכום. "הסנקציה נועדה לקטוע את החיבור שבין המערכת העסקית והמסחרית לבין התשתית הלוגיסטית המאפשרת לחיזבאללה להפעיל את מערך הטרור שלו".