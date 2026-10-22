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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו הזמין את ר"מ הודו ואת הטייס הגיבור להשיא משואה

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי, והזמין אותו ואת הטייס הגיבור מטיסת פליי-דובאי להשיא משואה בישראל

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ראש הממשלה נתניהו עם ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי. ארכיון (Amos Ben Gershom/GPO)

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם ראש הממשלה ההודי לפני זמן קצר, והזמין אותו יחד עם הטייס הגיבור מחטיפת טיסת פליי-דובאי סמית מאצ'ור להשיא משואה ביום העצמאות.

מטעם ראש הממשלה נמסר: "שוחחתי עם חברי, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, והזמנתי אותו להשיא משואה יחד עם הטייס ההודי הגיבור ביום העצמאות של מדינת ישראל".

נתניהו כבר הצהיר בעבר שיזמין את השניים, אך שיגר עכשיו את ההזמנה הרשמית והודיע כי: "מודי הודה לי על ההזמנה ואמר כי על הקרקע ובאוויר, הודו וישראל נלחמות יחד בטרור. הוא הביע את הערכתו לקשר האמיץ ורב השנים בינינו".
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