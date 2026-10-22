עוגיות טחינה, מייפל ושקדים: נמסות בפה ומוכנות בדקות

עוגיות ( צילום: AI )

לא כל עוגייה טובה חייבת להכיל שוקולד. עוגיות הטחינה האלה משלבות טעם אגוזי עדין, מתיקות של מייפל ושקדים פריכים מלמעלה. הן קלות להכנה, לא דורשות מיקסר ומתאימות בדיוק לצד כוס קפה או תה. ויש גם בונוס: הן פרווה.