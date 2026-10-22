עוגיות טחינה, מייפל ושקדים: נמסות בפה ומוכנות בדקות

לא כל עוגייה טובה חייבת להכיל שוקולד. עוגיות הטחינה האלה משלבות טעם אגוזי עדין, מתיקות של מייפל ושקדים פריכים מלמעלה. הן קלות להכנה, לא דורשות מיקסר ומתאימות בדיוק לצד כוס קפה או תה. ויש גם בונוס: הן פרווה.
זמן הכנה: 10 דקות, זמן אפייה: 12-15 דקות, כמות: כ-22 עוגיות
מצרכים
- 1 וחצי כוסות קמח
- חצי כוס טחינה גולמית
- שליש כוס סירופ מייפל טהור
- רבע כוס שמן
- רבע כוס סוכר חום
- כפית תמצית וניל
- כפית אבקת אפייה
- קורט מלח
- שליש כוס שקדים פרוסים לקישוט
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-170 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- מערבבים בקערה את הטחינה, המייפל, השמן, הסוכר ותמצית הווניל עד לקבלת תערובת אחידה.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבבים עד לקבלת בצק רך ונוח לעבודה. אם הבצק יבש מדי, מוסיפים כפית או שתיים של מים.
- יוצרים כדורים קטנים ומניחים בתבנית עם רווחים ביניהם.
- משטחים מעט כל כדור בעזרת האצבעות ומפזרים מעל שקדים פרוסים. מהדקים בעדינות כדי שיידבקו לבצק.
- אופים במשך 12-15 דקות, עד שהעוגיות מתייצבות ומזהיבות מעט בשוליים.
- מוציאים מהתנור ומניחים לעוגיות להתקרר לחלוטין לפני שמעבירים אותן מהתבנית.