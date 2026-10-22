יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עומר אדם

עומר אדם ( צילום: דוד כהן/פלאש90 )

עומר אדם חוגג היום (חמישי) יום הולדת 33, ואחרי יותר מ-17 שנים בתעשיית המוזיקה, נראה שכבר קשה להפתיע אותנו עם פרטים עליו. ובכל זאת, מאחורי הלהיטים, ההופעות והכותרות מסתתרים לא מעט סיפורים מעניינים. לכבוד יום ההולדת, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם על הזמר.

1. עוד לפני "כוכב נולד", הוא כבר שר עם טל מוסרי הרבה לפני שהפך לאחד הזמרים הגדולים בישראל, עומר אדם כבר התנסה בהופעה מול קהל. בשנת 2005, כשהיה בן 12 בלבד, השתתף במופע "שיר נולד" וביצע יחד עם כוכב הילדים טל מוסרי את השיר "ילד פלא". ארבע שנים לאחר מכן הגיע ל"כוכב נולד", אבל מתברר שהקריירה שלו התחילה עוד קודם. 2. אבא שלו היה סגן מפקד יחידת שלדג עומר אדם גדל במשפחה עם רקע צבאי משמעותי. אביו, יניב אדם, שירת כקצין בצה"ל והיה בין היתר סגן מפקד יחידת שלדג וסגן מפקד גדוד 202 של הצנחנים. גם במשפחה המורחבת שלו יש לא מעט אנשי צבא, בהם האלוף יקותיאל אדם, שהיה קרוב משפחתו. 3. גם הוא התגייס לצה"ל, אבל לא לקרבי למרות הקריירה המוזיקלית שכבר הייתה בעיצומה, אדם התגייס לצה"ל בשנת 2012. בניגוד לאביו, ששירת בתפקידים קרביים בכירים, עומר שירת בחיל החימוש, בבה"ד 20. באותה תקופה הוא כבר היה זמר מצליח, עם אלבומים ולהיטים מאחוריו.

עומר אדם ( שי פרנקו )

4. הוא שינה את המילים של אחד השירים המפורסמים בישראל

בשנת 2015 חידש אדם את הקלאסיקה "זמר שלוש התשובות", המזוהה עם רבקה זהר. אלא שבמקום לבצע את השיר בדיוק כפי שנכתב, הוא בחר להפוך את התפקידים: בגרסה שלו הגבר הוא זה שמוכן לעשות הכול למען האישה, ולא להפך. כך העניק לשיר הוותיק פרשנות אחרת לגמרי.

5. הוא שר את שירי הנושא של "זגורי אימפריה" ו"לשחרר את שולי"

לא כולם זוכרים, אבל לעומר אדם יש גם קשר לעולם הקולנוע והטלוויזיה. בשנת 2015 הוא ביצע את שיר הנושא של הסדרה המצליחה "זגורי אימפריה", ועשור לאחר מכן, ב-2025, חידש את השיר "חי" של עפרה חזה עבור הסרט "לשחרר את שולי סאן".

6. הוא השתתף בסדרה קומית בתפקיד עצמו

בשנת 2017 החליט אדם לנסות גם משחק, כשהתארח בסדרה הקומית "שותפים" ששודרה בערוץ HOT קומדי סנטרל. הוא גילם את עצמו, הצטרף כדייר לדירת השותפים ואפילו ביצע עם הדמויות שיר מקורי בשם "נחנקנו". לא בדיוק תפקיד דרמטי, אבל בהחלט משהו שונה מההופעות שאנחנו רגילים לראות ממנו.

7. הוא שיתף פעולה עם כוכב בינלאומי מפוארטו ריקו

בשנת 2021 הוציא אדם את השיר "Dale Mami" יחד עם הזמר הפוארטו ריקני ניקי ג'אם, אחד השמות המוכרים בעולם הרגאטון. זו לא הייתה הפעם היחידה שבה יצא מגבולות המוזיקה הישראלית: הוא גם שיתף פעולה עם צ'יקו קסטיו מלהקת Gipsy Kings בשיר בספרדית.

עומר אדם ובת זוגו סשה ( חשבון האינסטגרם של עומר אדם )

8. הוא גם השקיע במלון בצפון

עומר אדם הוא לא רק זמר, אלא גם איש עסקים. בשנת 2019 רכש יחד עם קבוצת משקיעים את מלון נווה אטי"ב שבצפון הארץ. מדובר באחת ההשקעות שממחישות עד כמה הפעילות שלו התרחבה לאורך השנים גם לתחומים שלא קשורים ישירות למוזיקה.

9. הוא הוציא אלבום עם שירים שהודלפו לרשת

בשנת 2021 הוציא אדם את המיני-אלבום "The 8", שכלל שמונה שירים. חמישה מהם כבר הודלפו קודם לכן, והוא בחר להוציא אותם באופן רשמי לצד שלושה שירים נוספים. כך שירים שהסתובבו ברשת עוד לפני הפרסום הרשמי קיבלו בסופו של דבר מקום בפרויקט מוזיקלי מסודר.

10. השנה הוא גם הפך לגבר נשוי

אחרי הזוגיות המתוקשרת עם יעל שלביה, עומר אדם פתח פרק חדש בחייו האישיים עם סשה ישראלוביץ'. באפריל 2026 השניים התארסו, וב-26 באוגוסט נישאו בטקס חופה יהודי שנערך במתחם מנזר היסטורי בפורטופינו שבאיטליה. כך שאת יום הולדתו ה-33 אדם כבר חוגג כאדם נשוי, לצד מי שהפכה השנה לאשתו.8. הוא גם השקיע במלון בצפון