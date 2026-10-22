שריפת הקולות בימין תכריע את הבחירות

ברקע ימי ההכרעה שלפני הבחירות, התכנס פאנל התוכנית "כיפות ברזל" באתר 'סרוגים', בהגשת נתנאל איזק.

באולפן השתתפו עורך אתר 'סרוגים' אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, יועצת התקשורת ומגישת 'הקוראת בקלפי' מורן שמואלוף, ועו"ד בתיה כהנא-דרור, עמיתת מחקר במכון הרטמן. חברי הפאנל ניתחו את התרחישים הפוליטיים, הפיצולים בגושים, סוגיית גיוס החרדים, והימרו על זהות ראש הממשלה הבא.

סכנת שריפת הקולות בימין: האם הגוש בדרך לתיקו?

הדיון נפתח בשאלת ריבוי המפלגות בגוש הימין שנמצאות על גבול אחוז החסימה (נועם, אחי חרדים, וינטר, הנדל).

אבי וידרמן טען כי נתניהו איבד את יכולת שליטתו בגוש: "נתניהו ניסה לארגן את הגוש... אבל כמו שפג קסמו על הציבור הישראלי, פג קסמו גם על הגוש... המינימום שישרף פה זה ארבעה מנדטים של ימנים, והמקסימום זה שמונה".

אריה יואלי השווה את המצב למערכות בחירות קודמות והזהיר מתוצאה של שוויון: "השמאל מגיע לבחירות האלה עם רעל בעיניים כמו 2015... הימין מגיע לבחירות האלה כמו ב-2019, כל אחד מקים לעצמו מפלגה... בסוף מה יגמר? תיקו".

מנגד, עו"ד בתיה כהנא-דרור זיהתה בשורה חדשה בריצה של מוטי לייטנר ומפלגת 'אחי חרדים': "לייטנר הוא הבשורה של הבחירות האלה... אם יש שינוי במנגנונים של פירוק המנגנונים המושחתים החרדים... זה דרך האנשים עצמם שצמחו מלמטה".

מורן שמואלוף הדגישה כי הבעיה המרכזית אינה עצם הפיצול, אלא החרמות הדדיים: "החולה הרעה... זה באמת הנושא של החרמות ועם מי אתה הולך ועם מי לא... הציבור כן משווע באיזשהו מקום לאחדות".

וידרמן הוסיף כי הבחירות הללו עוסקות בשינוי עומק מבני: "יש פה עניין של פירוק מנגנוני הכוח הישנים... האם אנחנו ממשיכים בשיטה הישנה או שאנחנו נותנים הזדמנות למשהו חדש".

חוק הגיוס: דרישה אולטימטיבית או ירייה ברגל?

הנושא השני שעלה לדיון הוא אולטימטום המפלגות החרדיות להתנות כל הקמת ממשלה בחוק גיוס.

מורן שמואלוף טענה כי הציבור החרדי עצמו מעוניין להשתלב בשירות: "החוק שעד עכשיו כל ממשלות ישראל העבירו היה הפטור מהגיוס... מה שבאו נתניהו וביסמוט... זה פשוט להגדיל את הגיוס החרדי... יש את זה מתוך העם עצמו, החרדים עצמם שרוצים להתגייס".

בתיה כהנא-דרור תקפה בחריפות את ההנהגה החרדית והבהירה כי המציאות המשפטית והציבורית השתנתה: "חוק ביסמוט היה בלוף שלא היה מגייס חרדי אחד... הבחירות הן שהיהדות והדת היהודית לא תהפוך לקרדום לחפור בה... הציבור יצא לרחובות... זה חוק שהציבור ברובו, לא משנה ימין ושמאל... אי אפשר היה לחוקק".

אבי וידרמן הצביע על כשל בהתנהלות ההנהגה החרדית מול מצביעיה, והזכיר את שבע הסנקציות שהוטלו על הציבור החרדי לאחר שדרעי ויתר על משרד האוצר: "מעניין אותם הג'ובים ומעניין אותם התקציבים... הציבור שלהם הפסיק לעניין אותם, הם כבר לא מייצגים את הציבור שלהם".

אריה יואלי הוסיף כי הדרישה רק תרחיק את החרדים מהקואליציה ותוביל לממשלת אחדות: "החרדים פה הם יורים לעצמם ברגל... אתם דורשים משהו שנתניהו לא יכול אפילו לקיים... נתניהו יגיד: תשמע, ניסיתי, אין לי 61 לחוק גיוס... בוא נלך ביחד עם איזנקוט ובנט".