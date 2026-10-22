שריפת הקולות בימין תכריע את הבחירות

ברקע ימי ההכרעה שלפני הבחירות, התכנס פאנל התוכנית "כיפות ברזל" באתר 'סרוגים', בהגשת נתנאל איזק.
באולפן השתתפו עורך אתר 'סרוגים' אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, יועצת התקשורת ומגישת 'הקוראת בקלפי' מורן שמואלוף, ועו"ד בתיה כהנא-דרור, עמיתת מחקר במכון הרטמן. חברי הפאנל ניתחו את התרחישים הפוליטיים, הפיצולים בגושים, סוגיית גיוס החרדים, והימרו על זהות ראש הממשלה הבא.
סכנת שריפת הקולות בימין: האם הגוש בדרך לתיקו?
הדיון נפתח בשאלת ריבוי המפלגות בגוש הימין שנמצאות על גבול אחוז החסימה (נועם, אחי חרדים, וינטר, הנדל).
אבי וידרמן טען כי נתניהו איבד את יכולת שליטתו בגוש: "נתניהו ניסה לארגן את הגוש... אבל כמו שפג קסמו על הציבור הישראלי, פג קסמו גם על הגוש... המינימום שישרף פה זה ארבעה מנדטים של ימנים, והמקסימום זה שמונה".
אריה יואלי השווה את המצב למערכות בחירות קודמות והזהיר מתוצאה של שוויון: "השמאל מגיע לבחירות האלה עם רעל בעיניים כמו 2015... הימין מגיע לבחירות האלה כמו ב-2019, כל אחד מקים לעצמו מפלגה... בסוף מה יגמר? תיקו".
מנגד, עו"ד בתיה כהנא-דרור זיהתה בשורה חדשה בריצה של מוטי לייטנר ומפלגת 'אחי חרדים': "לייטנר הוא הבשורה של הבחירות האלה... אם יש שינוי במנגנונים של פירוק המנגנונים המושחתים החרדים... זה דרך האנשים עצמם שצמחו מלמטה".
מורן שמואלוף הדגישה כי הבעיה המרכזית אינה עצם הפיצול, אלא החרמות הדדיים: "החולה הרעה... זה באמת הנושא של החרמות ועם מי אתה הולך ועם מי לא... הציבור כן משווע באיזשהו מקום לאחדות".
וידרמן הוסיף כי הבחירות הללו עוסקות בשינוי עומק מבני: "יש פה עניין של פירוק מנגנוני הכוח הישנים... האם אנחנו ממשיכים בשיטה הישנה או שאנחנו נותנים הזדמנות למשהו חדש".
חוק הגיוס: דרישה אולטימטיבית או ירייה ברגל?
הנושא השני שעלה לדיון הוא אולטימטום המפלגות החרדיות להתנות כל הקמת ממשלה בחוק גיוס.
מורן שמואלוף טענה כי הציבור החרדי עצמו מעוניין להשתלב בשירות: "החוק שעד עכשיו כל ממשלות ישראל העבירו היה הפטור מהגיוס... מה שבאו נתניהו וביסמוט... זה פשוט להגדיל את הגיוס החרדי... יש את זה מתוך העם עצמו, החרדים עצמם שרוצים להתגייס".
בתיה כהנא-דרור תקפה בחריפות את ההנהגה החרדית והבהירה כי המציאות המשפטית והציבורית השתנתה: "חוק ביסמוט היה בלוף שלא היה מגייס חרדי אחד... הבחירות הן שהיהדות והדת היהודית לא תהפוך לקרדום לחפור בה... הציבור יצא לרחובות... זה חוק שהציבור ברובו, לא משנה ימין ושמאל... אי אפשר היה לחוקק".
אבי וידרמן הצביע על כשל בהתנהלות ההנהגה החרדית מול מצביעיה, והזכיר את שבע הסנקציות שהוטלו על הציבור החרדי לאחר שדרעי ויתר על משרד האוצר: "מעניין אותם הג'ובים ומעניין אותם התקציבים... הציבור שלהם הפסיק לעניין אותם, הם כבר לא מייצגים את הציבור שלהם".
אריה יואלי הוסיף כי הדרישה רק תרחיק את החרדים מהקואליציה ותוביל לממשלת אחדות: "החרדים פה הם יורים לעצמם ברגל... אתם דורשים משהו שנתניהו לא יכול אפילו לקיים... נתניהו יגיד: תשמע, ניסיתי, אין לי 61 לחוק גיוס... בוא נלך ביחד עם איזנקוט ובנט".
הטוב, הרע והמיותר: הקמפיין וההבטחות של נפתלי בנט
בפינה 'הטוב, הרע והמיותר' דנו המשתתפים בחזרתו של נפתלי בנט לקדמת הבמה ובסירובו להתחייב שלא ישב עם נתניהו.
אריה יואלי העניק לבנט את תואר 'המיותר' והזכיר את הבטחות העבר שלו: "נפתלי בנט בראיון האחרון שלו באתר סרוגים, ערב בחירות 2021, אמר: 'נראה לך שאני אעשה ממשלה עם יאיר לפיד?!... תסתכל לי בעיניים, אני לא אעשה...' מאז הוא הפר את ההבטחה... אין שום ערך לכל מה שהוא אומר".
מנגד, אבי וידרמן החזיק בשלט 'הטוב' ושיבח את השינוי בקמפיין: "זה מראה חלק מההתבגרות הפוליטית שלו שהוא מפסיק ליפול לספינים המטומטמים האלה של לחתום על מסמכים... הקמפיין של בנט הוא בית ספר... הוא פתאום הפך להיות... איזה גבר... אני לא אתפלא אם הוא יסיים בשוויון עם איזנקוט".
מורן שמואלוף תקפה את אמינות הקמפיין: "זה האיש באמת הכי לא יציב שיש פוליטית, זה בן אדם חרטן... אתה פיזית משקר לאנשים כי אתה מסתיר את מספר אחד שאיתך [לפיד]".
בתיה כהנא-דרור גיבתה את בנט והזכירה את עברו: "בנט היה מנכ"ל מועצת יש"ע, בוודאי שהוא איש ימין אמיתי... אני גם צופה בהחלט הצלחה".
ציוץ השבוע: ללי דרעי מספרת מה הכי גרוע
בדיון על 'ציוץ השבוע', שעסק במתקפה ברשת X (טוויטר) נגד האם השכולה ללי דרעי ובתגובתה, יצאו חברי הפאנל להגנתה.
בתיה כהנא-דרור זעמה על הדרדרות השיח: "שכחנו בתוך כל הבלאגן הפוליטי דברים בסיסיים כמו מה זה אם שכולה... יש פה מישהי ששילמה את המחיר הכי גבוה שכולנו צריכים לנשק לה את הרגליים... איך הגענו למצב כזה שהוויכוחים הפוליטיים בינינו מקבלים כזה אופי".
אבי וידרמן קרא להנחתת להבות מול משפחות שכולות וגיבורי ישראל: "בחיים לא לימין ולא משמאל לא דיברתי לא על הורים שכולים, לא על אחים שכולים ואפילו... על גיבורי ישראל... אני מציע לכולנו לאמץ את הדבר הזה".
אריה יואלי סייג והעיר: "מצד שני גם הם נכנסו לפוליטיקה ובפוליטיקה זה פחות מעונב... אבל צריך להיזהר גם בכבודם של הורים שכולים".
צל"ש או טר"ש: משפיעניות הרשת והשופט סולברג
בפינת 'צל"ש או טר"ש':
- מורן שמואלוף העניקה טר"ש למשפיעניות הרשת שנכנסות לפוליטיקה:
"טרש לכל המשפיעניות שחושבות שהן מבינות משהו בפוליטיקה... אתם לא ישבתם יום אחד בכנסת, אין לכם שום מושג בפוליטיקה".
- בתיה כהנא-דרור העניקה צל"ש למוטי לייטנר וד"ר נחומי יפה:
"צלש למוטי לייטנר... על אמירות ביחס לנשים... נגד השפלת נשים בחברה החרדית וגם... נגד השפלת חיילים חרדים".
- אריה יואלי העניק צל"ש לשופט נועם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות:
"צלש לשופט נועם סולברג... בתפקידו כיושב ראש ועדת הבחירות נותן עבודה... עושה סדר... נותן פסקי דין נגד הליכוד, נגד בן גביר, נגד בנט, נגד כולם".
הימורים וכותרת השבוע הבא: מי יעמוד בראשות הממשלה?
לסיום, התבקשו חברי הפאנל לספק תחזיות וכותרות ליום שאחרי הבחירות: אריה יואלי מעריך כי התוצאה תהיה שוויון עם יתרון קל: "הלכנו לישון עם נתניהו וקמנו תיקו עם יתרון לאיזנקוט... ראש הממשלה הבא - איזנקוט".
מורן שמואלוף צופה אחוז הצבעה גבוה וניצחון לליכוד: "אנחנו הולכים ל-74% הצבעה... כשהליכוד ינצח... נוכל לצאת ולהרכיב ממשלה רחבה גם עם גדי איזנקוט בפנים... נתניהו יישאר".
עו"ד בתיה כהנא-דרור צופה סבב בחירות נוסף או תיווך של הנשיא: "צופה כנראה סבב שני... אלא אם הנשיא הרצוג בדיוק בא ואומר: חבר'ה, תקימו ממשלת אחדות... נותן לו חנינה... ואז נגיע בוודאי לממשלה ציונית רחבה".
נתנאל איזק העריך כי לחץ בינלאומי וציבורי יוביל לאחדות: "אנחנו נראה כותרות של הנשיא הרצוג והנשיא טראמפ... קוראים לממשלת אחדות".
100 אחוז שוינטר היה קצין פוליטי על מלא, עכשיו הוא פוגע בסיכויי הימין להקים ממשלה ורק בנט גוזר קופון פוליטי, לא קונים את התרגיל הזה!