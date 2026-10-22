"מראת החינוך": צניחה בהישגים ופערים מדאיגים

נתוני החינוך נחשפים ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

משרד החינוך פרסם את נתוני "תמונת המראה החינוכית" המרכזים את נתוני הזכאות לבגרות, נשירה ומצוינות בתיכונים, ומציגים תמונת מצב מורכבת על הישגי מערכת החינוך ברחבי הארץ נתוני נשירה מנתוני משרד החינוך עולה תמונת מצב מורכבת ופערים דרמטיים בין הרשויות המקומיות ברחבי הארץ. בראש טבלת הנשירה הארצית ניצבת המועצה המקומית יבנאל עם שיעור נשירה חריג וחסר תקדים של 26 אחוזים מקרב תלמידי התיכון. לצורך ההשוואה, יתר 19 הרשויות שמתחתיה בטבלה מציגות אחוזים נמוכים בהרבה: במועצה האזורית ערבות הירדן עומד אחוז הנשירה על 3.5 אחוזים, בעוד שברשויות כמו פרדס חנה-כרכור נרשמו שיעורי נשירה מינוריים של 1.6 אחוזים בלבד.

מהכיתה להפגנות מחאה על פערי החינוך ( צילום: תומר נויברג/פלאש 90/מיכאל אינטרקט/שאטרסטוק )

זכאות ומצוינות

בכל הנוגע ללימודי הליבה ולזכאות לבגרות, הנתונים מציגים פערים עמוקים בין הפריפריה לבין רשויות מובילות ברחבי הארץ. בעוד שהממוצע הארצי לזכאות לבגרות עומד על 77.9 אחוזים, ברשויות החלשות נרשמה צניחה עד לרמה של 62.2 אחוזים בלבד. מנגד, ברשויות כמו רמת השרון, גבעתיים, רעננה, מודיעין-מכבים-רעות ושהם נרשמו שיעורי זכאות לבגרות הגבוהים מ-90 אחוזים, לצד אחוזים מרשימים של תלמידים הניגשים לבחינות ברמה של 5 יחידות לימוד במתמטיקה ובאנגלית ומשיגים תעודת בגרות מצטיינת. בנוסף, נבחנו גם נתוני הזכאות וההישגים במקצועות היסוד וההומניסטיקה, בהם תנ"ך, שבהם בולטות לחיוב ערים כמו רמת גן, הרצליה וגבעת שמואל, המציגות פערים משמעותיים בהישגים לעומת רשויות בפריפריה הרחוקה.

שר החינוך יואב קיש ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חלופה שנויה במחלוקת למיצ"ב

עם פרסום הנתונים, נמתחה על משרד החינוך ביקורת ציבורית חריפה של אישי ציבור והורים שפרסמו הודעות נזעמות המצהירות כי הנתונים משקפים מציאות קשה ודורשים טיפול עומק מערכתי.

פרסום נתוני דו"ח "המראה החינוכית" נבע מהחלטתו השנויה במחלוקת של שר החינוך יואב קיש להפסיק לפרסם את נתוני מבחני המיצ"ב בשל טענות לחוסר מהימנות ומדידה לא מדויקת של האחראים לבחינות המדד החיצוניות. החלטה זו עוררה ביקורת רבה במערכת החינוך ובקרב מחנכים ומורים מקצועיים והורים רבים הטוענים כי מדובר בניסיון להימנע מהצגת ממצאים קשים, בעוד שהנתונים הנוכחיים מובאים כחלופה "מהנדסת תודעה" לכאורה, למדידה האמיתית הבלתי תלויה של הישגי הרשויות המקומיות בתחום החינוך.