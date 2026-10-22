נמאס לה מנתניהו: אודיה פינטו חופשת למי תצביע בבחירות

אחרי שנים שבהן הביעה תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו ובליכוד, אושיית הרשת אודיה פינטו חושפת כי בבחירות הקרובות היא מתכוונת להצביע דווקא למפלגה אחרת. פינטו, שגדלה בנהריה, התייחסה למצב הביטחוני בצפון ולירי הבלתי פוסק, וסיפרה שנמאס לה מהמציאות שתושבי האזור נאלצים להתמודד איתה.

מנתניהו לעופר וינטר

אז למי היא מתכוונת להצביע? פינטו סיפרה כי הפעם היא בוחרת במפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, שבה חברים גם יוסף חדאד ונטעלי שם טוב.

מי שגרמה לה להאמין במפלגה היא דווקא שם טוב, שמגיעה מקריית שמונה. לדברי פינטו, העובדה ששם טוב מכירה מקרוב את המציאות בצפון נותנת לה תקווה שהיא באמת תוכל לפעול למען התושבים ולשפר את המצב באזור.

ומה עם אחוז החסימה?

פינטו התייחסה גם לחשש של מצביעים רבים לתת את הקול למפלגה קטנה, שאולי לא תעבור את אחוז החסימה. אלא שלדעתה, דווקא כאן נמצאת הבעיה: אם כולם יחששו להצביע למפלגה שהם מאמינים בה, איך היא בכלל תוכל לעבור את אחוז החסימה?

לסיום, פינטו עודדה את העוקבים לא להצביע באופן אוטומטי למפלגה מסוימת, אלא לבדוק, לחקור ולהכיר את המועמדים. מבחינתה, כל אחד צריך להצביע למי שהוא באמת מאמין שיוכל לקדם את הערכים והמטרות שחשובים לו במדינת ישראל.