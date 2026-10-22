אשת התקשורת בהלם: "איך כל כך הרבה סרוגים מצביעים לו?"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

מתקפה חריפה מתוך הבית בתוך הציונות הדתית: אשת התקשורת אביה שקלאר חמו יוצאת בסדרת ציוצים נוקבת נגד התמיכה הפוליטית הרחבה שלה זוכה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בקרב הסרוגים, בפרט על רקע סוגיית הגיוס ונטל המילואים.

"הציבור הדתי-לאומי תמיד היה עדר, אבל מה שקורה כעת עם התמיכה הגורפת בסמוטריץ' פשוט בלתי נתפס", כתבה שקלאר חמו. "אני מתגוררת כעת באחד המעוזים היותר ליברליים של הציונות הדתית, ומכל עבר שומעת שמתכוונים לשים את שמו בקלפי". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות לדבריה, התייצבות הציבור מאחורי סמוטריץ' מתעלמת מהתנהלותו בשנים האחרונות: "זה מדהים איך ארבע שנים בהן הוא לא נקף אצבע למען חיילי המילואים – אלא להפך, הזרים תקציבים לחרדים ורקם איתם דילים – פשוט נמחקו לו כלא היו; איך אותו ציבור שנושא בנטל באחוזים חסרי תקדים, מצביע שוב למי שהפנה לו עורף".

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שקלאר חמו דוחה את הטיעונים המרכזיים של תומכי השר: "ואל תגידו לי סמוטריץ' חיזק את יהודה ושומרון! הביא משילות! דאג לביטחון! סוגיית המילואים היא לא רק עניין מוסרי – היא בראש ובראשונה ביטחונית וכלכלית, והיא הנושא הקריטי ביותר לקיומנו כרגע".

בסיום דבריה הדגישה את ההשלכות הרוחביות של המשבר בסד"כ והאשימה את שר האוצר בהתעלמות מאזהרות הגורמים המקצועיים: "הרמטכ"ל מתדפק על דלתות הממשלה ומתריע שחסרים 15 אלף חיילים בסד"כ כדי להחזיק את הגזרות, בכירי הכלכלנים מזהירים שישראל בדרך לקריסה – וסמוטריץ', מר ביטחון ושר האוצר, לא מניד עפעף. למה לו בעצם? הציבור הדתי-לאומי, על כל גווניו, כבר מונח אצלו בכיס. בלתי נתפס".