עדי חבשוש מקבלת סרט בכיכובה: כל הפרטים על הפרויקט החדש

בזמן שהעונה השנייה של "בקרוב אצלי" עדיין מצטלמת, כבר מתברר שהסיפור של דסי לא יסתיים בטלוויזיה. הסדרה של קשת 12 תהפוך לסרט קולנוע שיצטלם ביוון, עם השחקנים המוכרים ושתי מצטרפות חדשות.

אם חשבתם שהעונה השנייה של "בקרוב אצלי" תהיה האחרונה שנראה מדסי, מתברר שיש עוד המשך בדרך. הקומדיה הרומנטית בכיכובה של עדי חבשוש תהפוך לסרט קולנוע בשם "בקרוב אצלי - יוון", שצפוי לצאת בקיץ 2027.

הסרט ימשיך את העלילה של העונה השנייה, שמצטלמת בימים אלה, וילווה את דסי בחופשה בריזורט ביוון. גם הפעם היא תמשיך בחיפוש אחר אהבה ומשפחה, אלא שהפעם הסיפור שלה צפוי להגיע לסיומו דווקא על המסך הגדול.

מי חוזר ומי מצטרף?

לצד עדי חבשוש יחזרו גם מיכאל אלוני, תמיר בר, אליאנה תדהר, שירה נאור, אושרי כהן, אורנה בנאי, יעל שרוני, מיקי קם ודב נבון.

אליהם יצטרפו עדי הימלבלוי וטליה ברטפלד, שייכנסו לעלילה הקולנועית. בשלב הזה עדיין לא נחשף אילו דמויות הן יגלמו ואיך ישתלבו בסיפור של דסי.

מי עומד מאחורי הסרט?

את הסרט יוצרים אורי גרוס, תמרה סלם, יואב צפיר ותמר מרום. עבור גרוס, שכתב בין היתר את "השיר שלנו" ו"דני הוליווד", זה יהיה הפרויקט הקולנועי הראשון. על הבימוי אחראי איתן צור, שביים בעבר את "החמישייה הקאמרית", "הבורגנים" ו"שעת אפס". הסרט יופק על ידי סרטי יונייטד קינג, טדי הפקות וקשת 12, ויופץ בבתי הקולנוע בקיץ 2027, לאחר שידור העונה השנייה.

בינתיים, עדיין לא ברור מה בדיוק מחכה לדסי ביוון, ובעיקר איך יבחרו לסיים את סיפור האהבה שלה.