פחות משבוע לבחירות: בג"ץ מנחית מכה נוספת על נתניהו 

בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) כי משקיפים מטעם המפלגות בקלפיות לא יוכלו יותר לדווח למפלגה שלהם כמה אנשים הצביעו בעזרת מכשירים דיגיטליים.

עד היום, פעילים של מפלגות שישבו בקלפיות יכלו לעקוב ולדווח בזמן אמת - באמצעות אפליקציות או מכשירים דיגיטליים - מי כבר הגיע להצביע וכמה אנשים סך הכל הצביעו בקלפי.

כעת, ברוב של שני שופטים (חאלד כבוב ורות רונן) מול שופט אחד (דוד מינץ), קיבל בית המשפט העליון את העתירה של ארגון "משמר הדמוקרטיה הישראלית".

המשמעות בשטח פשוטה: חברי ועדות ומשקיפים של מפלגות כבר לא יהיו רשאים למנות את המצביעים באמצעים דיגיטליים ולהעביר את המידע הזה למפלגה שלהם בזמן אמת במהלך יום הבחירות. השופטים הבטיחו לפרסם את מלוא הנימוקים להחלטה בהמשך.