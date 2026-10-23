הדרך אל האושר: הספר שיסביר שלא מאושר זה גם טוב

ספרים רבותי ספרים ( אילוסטרציה (צילום: דוד כהן\פלאש 90) )

הישראלים אוהבים לחקור את האושר, כי כל אחד מחפש בחיים את מה שחסר לו. מבט מהיר במדפי ספרי העיון בחנויות הספרים שטרם הפכו מקוונות, מגלה שהנושא העיקרי המעסיק את הכותבים בתחומים "עידן חדש"(New age) ו-”החיים הטובים" הוא חקר האושר, או מדד המאושרים ברחבי העולם ובעזרת התרגומים הרבים של ספרים מסוג זה גם בישראל שמספקת חדשות לא מאושרות על בסיס יומיומי. למשפחת ספרי חקר האושר, הצטרף לאחרונה הספר "לא להיות מאושר ולהרגיש טוב" מאת שמואל מולר, המנסה לברר במחקר מקיף וחדשני האם "אושר" כהגדרת התרבות המערבית הוא מושג שכדאי להשיג ולשאוף אליו או שאפשר להסתדר בלעדיו.

לא להיות מאושר ולהרגיש טוב מאת שמואל מולר ( צילום: צילום מסך הוצאת פרדס )

האם יש טוב בלי אושר?

הספר "לא להיות מאושר ולהרגיש טוב" מציע גישה חדשה ולפעמים חתרנית לשחרור מהשאיפה לאושר ולמשמעות, כפי שהאושר נסחר ונמכר להמונים על ידי הפסיכולוגיה החיובית, התרבות והספרות הפופולרית. זהו הקול הקורא של הדור החדש, המטיל ספק במושגים המוכרים של משמעות החיים והמרדף הקבוע אחר האושר, כפי שהובע בעבר לא פעם ולא פעמיים בתרבות המודרנית בסדרות ובסרטים, שהמפורסם שבהם הוא הסרט “המרדף לאושר” עם ויל סמית’ המבוסס על סיפור אמיתי וקובע שכל אדם זכאי לרגעים קטנים של אושר בחיים.

ספרו החדש של שמואל מולר מציע דרך חדשה: לחוות את החיים בלי כפייה תרבותית של משמעות, בלי המרדף המתמיד אחרי שיאים, אך עם חוויית חיים מלאה ומספקת יותר, אושר אלטרנטיבי,בדרך להרגיש טוב בשגרת החיים ללא ״צורך חיוני״ באושר.

אם תהיתם לפעמים מדוע העולם המערבי טובע בעגמומיות לא מוסברת, ובעשורים האחרונים "מגפת דיכאון" מתפשטת במהירות ללא סיבה כשכל מה שהאדם הפשוט רוצה זה להרגיש טוב- זה הספר בשבילכם.

מי כתב את זה?

שמואל יוסף מולר, נשוי ואב לשלושה, הוא מגשר, יועץ זוגי ומשפחתי ולפעמים גם איש עסקים. במסע הלימוד העצמאי שלו צלל שמואל לעולמות של מקרא, תלמוד, מחשבת ישראל, פילוסופיה ופסיכולוגיה והוציא ממקלדתו חיבור שכל מטרתו לעשות טוב גם בלי להיות מאושר, וזה רק הספר הראשון שלו.

"לא להיות מאושר ולהרגיש טוב"

מחבר: שמואל יוסף מולר

פורמט: כריכה רכה, 197 עמ׳

הוצאה: פרדס הוצאה לאור