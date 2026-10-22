גיורא חמיצר חושף: "לראשונה בחיי, אצביע לו"

יוצר הסדרות האהובות "השמינייה", "האי" ו"החממה", גיורא חמיצר, חשף למי הוא מתכוון לבחור בבחירות הקרובות. חמיצר, שאחראי לכמה מסדרות הנוער המצליחות בישראל, הודיע כי לראשונה בחייו יצביע לנפתלי בנט, והסביר מה גרם לו לקבל את ההחלטה.

חמיצר כתב ברשתות החברתיות: "אצביע לאיש היחיד שעשה באמת קמפיין שלא מחרטט את הבייס אלא מנסה באמת לשכנע. בשלישי אצביע לראשונה בחיי בנט".

בנט לא נשאר אדיש

הדברים הגיעו גם לנפתלי בנט, שמיהר להגיב לפרגון של יוצר הטלוויזיה. בתגובה קצרה, עם קריצה לאחת הסדרות המזוהות ביותר עם חמיצר, כתב בנט: "תודה גיורא, גם על השמינייה".

כך, לצד התמיכה הפוליטית, הצליח חמיצר לקבל מבנט גם מחמאה על סדרת הנוער שהפכה לאחת האהובות בישראל.