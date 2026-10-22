אילה חסון על הדרמה במשפט נתניהו: ״בעיית זיכרון קשה״

מגישת כאן 11 אילה חסון, התייחסה היום (חמישי) לעדותו של היועמ״ש לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו.

נזכיר כי במהלך העדות, פרקליטו של נתניהו עמית חדד, ניסה לברר עם מנדלבליט, מדוע הם העניקו לארי האו עד מדינה.

חדד שאל: רואים שאתה אומר לגבי ארי הרו שאין על מה לתת לו עד מדינה. מנדלבליט השיב: נכון, בשלב הזה. חדד: אז על מה נתתם לו עד מדינה?? מנדלבליט: אני לא זוכר, מניח שעל תיק 2000

חדד הקשה: אבל על מה למען השם נתתם לו עד מדינה? מנדלבליט: לא זוכר.

חסון התייחסה לכך ועקצה את מנדלבליט: מנדלבליט לא זוכר איך ארי הרו נהיה עד מדינה, הוא חושב שבתיק 2000. בעיות זיכרון מתגלות לאחרונה בצורה קשה ביותר״.