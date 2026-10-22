בן גביר - דיבורים כמו חול ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מדד האמינות של סרוגים: מה הבטיחו נבחרי הציבור לבוחר הדתי־לאומי בבחירות 2022, כיצד פעלו והצביעו בכנסת ה־25 - ומה קרה בפועל.

המדד שלנו: 🟢 יש מה לאכול – ההבטחה קוימה | 🟡 חצי מנה – קוימה חלקית | 🔴 נשאר חול – ההבטחה לא קוימה רגע לפני שהפוליטיקאים חוזרים לבקש את הקול שלנו, סרוגים חוזר להבטחות של הבחירות הקודמות. בסדרת "דיבורים כמו חול" אנו מתמקדים בכל כתבה ברשימה אחרת ובנציג ציבור אחר, ונבדוק את הנושאים שנמצאים בליבת הציונות הדתית: התיישבות, תורה וישיבות, זהות יהודית, דת ומדינה ומערכת המשפט. המטרה אינה לומר לכם למי להצביע, אלא להניח בפני קוראי סרוגים תמונה קצרה וברורה לפני ההליכה לקלפי. השני במבחן: איתמר בן גביר ו'עוצמה יהודית'. הר הבית: הבטיח לשנות את המציאות - והביא לשינוי משמעותי עוצמה יהודית הבטיחה לחזק את הריבונות היהודית בהר הבית ולהרחיב את זכויות התפילה של יהודים במקום. בתקופת כהונתו של בן גביר חל שינוי דרמטי בשטח: יהודים מתפללים ומשתחווים בהר הבית באופן גלוי, והמשטרה אינה אוכפת בפועל את האיסור כפי שאכפה בעבר. השינוי נובע ממדיניותו של בן גביר כשר לביטחון לאומי, שפעל להרחבת חופש הפולחן היהודי במקום. עם זאת, באופן רשמי האיסור על תפילת יהודים עדיין לא בוטל ולא עוגן חופש תפילה מלא. המדד: 🟡 שלושת רבעי מנה - ההבטחה מומשה במידה רבה בשטח, אך טרם הוסדרה באופן רשמי. התיישבות ביו"ש: התקדמות משמעותית, קרדיט משותף עוצמה יהודית הבטיחה לחזק את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, להסדיר את ההתיישבות הצעירה ולהרחיב את האחיזה הישראלית בשטח. במהלך הקדנציה אישרה הממשלה הקמה והסדרה של 104 יישובים, בהם יישובים חדשים לצד חוות ושכונות קיימות שקיבלו מעמד עצמאי. בין היתר קודמה החזרה לחומש ולשא־נור, אושרה הקמתם מחדש של גנים וכדים בצפון השומרון, והתקדמה הסדרת ההתיישבות באביתר. בנוסף, לפי נתוני משרד האוצר, הוענקו בתוך כחצי שנה 39 סמלי יישוב, ואושרו תקציבים בהיקף של כ־2.4 מיליארד שקל להקמת יישובים ולפיתוח כבישים. מדובר בהישג משמעותי של הממשלה כולה, ובייחוד של השרים בעלי הסמכויות הישירות בתחום. עוצמה יהודית הייתה שותפה לקידום המדיניות ולתמיכה בהחלטות. המדד: 🟢 יש מה לאכול - קוים במידה רבה, בשותפות קואליציונית

ההתיישבות הצעירה בדרך להסדרה (קרדיט: פורום ההתיישבות הצעירה) ( קרדיט: פורום ההתיישבות הצעירה )

הנגב והגליל: וסרלאוף הבטיח לחזק - והביא תקציבים לשטח

עוצמה יהודית הבטיחה לחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל, לפתח את הפריפריה ולמשוך אליה משפחות צעירות. השר יצחק וסרלאוף, שקיבל את האחריות על המשרד לפיתוח הנגב והגליל, קידם במהלך הקדנציה תוכניות לפיתוח כלכלי, מרכזי צעירים, חיזוק ההתיישבות ושיקום יישובים שנפגעו במלחמה. בשנת 2025 הגיע היקף הפעילות הכוללת של משרדו לכ־1.26 מיליארד שקל, ולפי דיווחו לכנסת הועברו כ־200 מיליון שקל לרשויות בעוטף עזה מאז פרוץ המלחמה.

לצד הפעילות התקציבית, וסרלאוף זכה גם לשבחים מצד ראשי רשויות ואנשי הגליל, לרבות גורמים שאינם מזוהים עם הימין, על הקשב לצורכי השטח, הנגישות והסיוע בקידום פתרונות מעשיים. מנגד, ההתחייבות הקואליציונית לתקציב של שני מיליארד שקל מדי שנה לא מומשה במלואה.

המדד: 🟡 שלושת רבעי מנה - התקדמות משמעותית בפיתוח ובתקצוב, אך לא כל היעדים הושגו.

קרקעות בחינם לחיילים ולבני ישיבות: ההבטחה שלא קוימה

במערכת הבחירות של 2022 הבטיח בן גביר לדרוש חלוקת קרקעות בחינם בנגב ובגליל לחיילים משוחררים, לבנות שירות לאומי ולתלמידי ישיבות. במהלך הקדנציה אמנם הורחבו ההטבות בקרקעות למשרתי מילואים ולנכי צה"ל, ורשות מקרקעי ישראל דיווחה על שיווק של כ־4,000 מגרשים בהנחות שעשויות להגיע עד 90% ממחיר הקרקע. אלא שההבטחה המקורית הייתה ברורה: קרקעות בחינם לשלוש הקבוצות. בפועל, לא נקבעה זכאות כזאת לחיילים משוחררים, לבנות שירות לאומי או לבוגרי ישיבות. ההטבות שניתנו למשרתי מילואים אינן תחליף להבטחה שהוצגה לבוחרים.

המדד: 🔴 נשאר חול – ההבטחה לחלוקת קרקעות בחינם לא קוימה.

מתפללים בהר הבית ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מורשת וזהות יהודית: אליהו הבטיח - והביא תוצאות

עוצמה יהודית הבטיחה לחזק את הזהות היהודית ואת מורשת ישראל. השר עמיחי אליהו קידם שימור והנגשה של אתרי מורשת, ובין היתר נחנך בתקופתו אגף חדש במרכז מורשת גוש עציון, המספר את סיפור חידוש ההתיישבות היהודית במקום. התוצאות ניכרות גם במספר המבקרים: לפי נתוני המשרד, מספר הביקורים באתרי המורשת עלה מכ־680 אלף בשנת 2024 ל־1.3 מיליון בשנת 2025 — עלייה של כ־91%.

המדד: 🟢 יש מה לאכול - התקדמות משמעותית בשימור ובהנגשת המורשת היהודית.

ביטחון אישי ומשילות: ההבטחה המרכזית - והנתונים הקשים

בן גביר הגיע לבחירות עם הבטחה להחזיר את הביטחון לרחובות ולמגר את הפשיעה. הוא קיבל את המשרד לביטחון לאומי, קידם תקציבים ושינויים במשטרה, אך מספר קורבנות הרצח הפלילי עלה מכ־148 בשנת 2022 לכ־308 בשנת 2025. הפשיעה אינה מתחילה או נגמרת בשר אחד, אבל זו בדיוק התוצאה שעליה ביקש להיבחן.

המדד: 🔴 נשאר חול - ההבטחה לביטחון אישי לא התממשה.

שוטרים בעיר העתיקה ( דוברות המשטרה )

שכר השוטרים: הבטיח מהפכה - וקיים

אחד ההישגים הבולטים של בן גביר הוא המהפכה בשכר השוטרים. עם כניסתו לתפקיד הבטיח להעלות משמעותית את שכרם, ובמהלך הקדנציה קודמו הסכמי שכר שהביאו לתוספות של אלפי שקלים בחודש. שכרם של שוטרים רבים עלה באופן משמעותי, ובחלק מהמקרים מדובר כיום במשכורות של כ־12–14 אלף שקלים בחודש. זהו שינוי משמעותי בתנאי השירות, שנועד גם לעודד גיוס שוטרים חדשים ולצמצם את נטישת המשטרה. על המהלך הזה מגיע לבן גביר קרדיט גדול.

המדד 🟢: יש מה לאכול - קוים במידה רבה.

נשק לאזרחים: כאן מגיע הקרדיט

בן גביר הבטיח להקל על אזרחים שומרי חוק לשאת נשק. לאחר 7 באוקטובר הורחבו תנאי הזכאות, נוספו אזורים והוגבר קצב הטיפול בבקשות. מספר בעלי הרישיונות גדל משמעותית. גם מי שמבקש פיקוח הדוק יותר על נשק אזרחי לא יכול להתעלם מכך שהמדיניות שהבטיח אכן השתנתה.

המדד: 🟢 יש מה לאכול - קוים במידה רבה

אקדח ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

אסירים ביטחוניים: הקשחת התנאים בוצעה

הפסקת ההטבות לאסירים ביטחוניים הייתה אחד מסמליו של בן גביר עוד לפני הבחירות. במהלך כהונתו הוחמרו תנאי הכליאה והוגבלו הטבות שונות. חשוב להבחין בין שינוי המדיניות לבין הוויכוח הציבורי והמשפטי על השלכותיו, אבל במבחן ההבטחה מדובר בצעד ממשי.

המדד: 🟢 יש מה לאכול - קוים במידה רבה

עונש מוות למחבלים: החוק עבר, היישום עדיין במבחן

עוצמה יהודית הציגה את עונש המוות למחבלים כהתחייבות מרכזית, והנושא נכנס להסכמים הקואליציוניים. במהלך הקדנציה אושרה חקיקה בנושא. אולם בין העברת חוק לבין שימוש בו בפועל יש פער, ואין עדיין בסיס לקבוע שהושגה ההרתעה שהובטחה.

המדד: 🟡 חצי מנה - ההישג החקיקתי משמעותי; התוצאה המעשית עוד לא הוכחה

מחבלי נוחבה ( (צילום: דוברות שב"ס) )

המשמר הלאומי: הוקם כוח, לא כל החזון

בן גביר ביקש להקים כוח משמעותי לטיפול בהפרות סדר ובאירועי חירום. הוקצו תקציבים, גויס כוח אדם וקודמה פעילות במסגרת המשטרה, אך המתכונת העצמאית שהוצגה בראשית הדרך לא הושלמה כפי שתוארה.

המדד: 🟡 חצי מנה - התקדמות, אך לא מימוש מלא

המאבק בפרוטקשן: ההבטחה הפכה לחוק - והאכיפה זינקה

בן גביר הבטיח מלחמה בסחיטת דמי החסות שפוגעת בבעלי עסקים ובחקלאים, בעיקר בנגב ובגליל. במהלך הקדנציה חוקקה הכנסת חוק ייעודי נגד פרוטקשן, הוקמו יחידות מיוחדות בצפון ובדרום והוגברה האכיפה. התוצאות ניכרות במספרים: כתבי האישום בעבירות סחיטה ודמי חסות עלו מ־229 בשנת 2023 ל־461 בשנת 2025, ובמחצית הראשונה של 2026 כבר הוגשו 347 כתבי אישום. זהו הישג משמעותי במאבק בתופעה שהוזנחה במשך שנים. עם זאת, העלייה באכיפה עדיין אינה מעידה על מיגור התופעה. גם כיום בעלי עסקים וחקלאים רבים נאלצים להתמודד עם איומים וסחיטה, כשבפניהם ניצבת לא פעם ברירה קשה: לשלם דמי חסות או להסתכן בפגיעה בעסק, עד כדי סגירתו.

המדד: 🟡 חצי מנה - צעדים נעשו, התוצאה בשטח אינה מוכחת דיה

כספי הפרוטקשן שנתפסו ( דוברות המשטרה )

הוראות פתיחה באש וחסינות לכוחות הביטחון

בן גביר הבטיח להרחיב את הגיבוי לשוטרים ולחיילים ולשנות את הוראות הפתיחה באש. על אף יוזמות והצהרות, לא הושלם מהלך גורף המעניק את החסינות הרחבה שהוצגה לבוחר, ויש להבחין בין שינוי נקודתי בנהלים לבין שינוי כולל בחוק.

המדד: 🔴 נשאר חול - ההבטחה הרחבה לא הושלמה

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השורה התחתונה

עוצמה יהודית מסיימת את הקדנציה עם שורה של הישגים משמעותיים: שינוי המציאות בהר הבית, הרחבת רישיונות הנשק, העלאת שכר השוטרים, החמרת תנאי האסירים הביטחוניים וקידום ההתיישבות והמורשת היהודית. גם השרים וסרלאוף ואליהו יכולים להציג עשייה בתחומי אחריותם. מנגד, דווקא בהבטחת הדגל של בן גביר - החזרת הביטחון האישי - הנתונים קשים, והבטחות נוספות, ובהן חלוקת קרקעות בחינם וחסינות לכוחות הביטחון, לא קוימו. ובכל זאת, בפוליטיקה הישראלית, שבה הבטחות בחירות רבות מתפוגגות ביום שאחרי הקלפי, גם מימוש של חלק ניכר מההבטחות הוא הישג שאי אפשר להתעלם ממנו.