שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס היום (חמישי) בריאיון לרדיו 103FM לאפשרות שיונתן אוריך יהפוך לעד מדינה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושלל את התרחיש באופן חד-משמעי.

במהלך הריאיון שאלה המגישה סיון כהן את השר זוהר: "האם יכול להיות שאוריך יהפוך לעד מדינה נגד נתניהו?"

זוהר השיב ללא היסוס: "אין סיכוי שזה יקרה, אין לו שום סיבה לעשות דבר כזה, לדעתי בכל הסיפור הזה הוא לא עשה שום דבר שהוא פלילי, כל הניסיון להפוך אותו לעבריין לא ייצלח".

בדבריו הביע זוהר ביטחון בכך שאוריך לא יהפוך לעד מדינה נגד נתניהו. השר לא הסתפק בשלילת האפשרות, אלא התייחס גם לשאלת האחריות הפלילית של אוריך, וטען כי לדעתו לא ביצע עבירה פלילית בפרשה.

התייחסותו של זוהר הגיעה בעקבות שאלתה הישירה של כהן על האפשרות שאוריך יעיד נגד ראש הממשלה. בתשובתו הציג השר שתי עמדות ברורות: הראשונה, כי הוא אינו רואה סיבה לכך שאוריך יסכים להפוך לעד מדינה, והשנייה, כי הוא סבור שהניסיון להציג את אוריך כעבריין לא יצליח.