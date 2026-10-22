מרגש: המשפחות מרמת גן שיקימו יישוב חדש בצפון השומרון

משפחות בוגרי ישיבת ההסדר ברמת גן, בראשות הרב יהושע שפירא והרב בן ציון אלגזי, הן שצפויות להקים את היישוב החדש "גבע שומרון" בצפון השומרון, בשטח שבו שכן בעבר בסיס הטירונים של חטיבת הצנחנים, סמוך ליישוב שא-נור שפונה במסגרת ההתנתקות.

המהלך נחשף היום (חמישי), לאחר סדרת פגישות ושיחות בין הגורמים המעורבים, שבסיומן נערך סיור בשטח היישוב העתידי בהשתתפות עשרות משפחות, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא.

במהלך הסיור אמר הרב שפירא: "אלפי שנים חיכינו להגיע לכאן. הגאון מווילנא נאבק למען יישוב הארץ והיה אומר לתלמידיו שצריך לרדת אל הקרקע, לבנות ממש. באנו לפה וקיבלנו הזדמנות שנייה לצפון השומרון, ואנחנו לא מפספסים אותה".

היישוב החדש צפוי לקום במסגרת "תוכנית ההתחברות", שמובילות המועצה האזורית שומרון, תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות. על פי התוכנית, מתוכננת הקמתם של 19 יישובים חדשים בצפון השומרון, כחלק מתוכנית "מיליון בשומרון" שמקדמת המועצה.

במהלך הסיור הציג דגן למשפחות מפה מפורטת של האזור והסביר את תוכניות הפיתוח וההתיישבות במרחב.

"העשייה כאן היא עבודת נמלים, אבל היא זו שיוצרת את המציאות. אנחנו רוצים לתקן את ההתנתקות ואת הסכמי אוסלו, וזה מה שעושים כעת", אמר דגן.

בהמשך התייחס ליישובים הנוספים שמתוכננים באזור והוסיף: "כשאנחנו מסתכלים על המפה, עם היישובים הקיימים והיישובים החדשים שאנו מקימים - כמו נועה, חומש המתחדשת והיישוב כאן, אנחנו בעצם תופסים את המרחב בחזרה, שומרים על הביטחון ומחברים את צפון השומרון לבקעת הירדן ולשאר חלקי הארץ".