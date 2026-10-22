עיתונאי ׳הארץ׳ בהתבטאות חריגה: ״בנט מגעיל אותי״

ניר גונטז׳ מ׳הארץ׳, השתתף בפודקאסט ׳אול אין׳ והתבטא בצורה חריגה על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

״בנט מגעיל אותי״, אמר בתחילת דבריו. ״תשאל אותי למה? לא יודע! יש בו משהו שלא עובר לי, אני לא יכול לראות אותו. משהו על הגומות והחיוך המעושה שלו. כשאני מחייך זה חיוך אמיתי, אצלו לא״.

עוד הוסיף ותקף ניר: ״אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה. לא מאמין למילה, לא מסוגל להתחבר לשום דבר. אני לא יודע בכלל מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות ראש ממשלה, מעבר לזה מה הוא רוצה?!״, תהה.