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מחאת הסלבס

לקראת הבחירות: רן דנקר בקריאה חריגה לעוקביו

לקראת הבחירות, רן דנקר מצטרף ליוזמה פוליטית של משפיענים וקורא לעוקביו להשתתף בלייב מיוחד של 15 דקות, שבו ינסו לקדם מסר של שינוי. למרות ההבטחה לפנות לכל המחנות, עדיין לא ברור מה בדיוק מתכננים המארגנים

2 תגובות
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בשיא שלו, רן דנקר (אור גפן)

לקראת הבחירות, נראה שגם המשפיענים והסלבס נכנסים חזק לזירה הפוליטית. הפעם מדובר ביוזמה של מספר דמויות מוכרות ברשת, שמנסות לגייס את הציבור, ובעיקר את הצעירים, למהלך שמטרתו לקדם שינוי פוליטי בישראל.

רן דנקר

מי שלוקח חלק ביוזמה הוא הזמר והשחקן רן דנקר, שפרסם היום (חמישי) סרטון שבו הזמין את עוקביו להשתתף בלייב מיוחד שיתקיים הערב בשעה 21:00, ולדבריו יהיה הגדול ביותר שנערך אי פעם בישראל.

"אני רוצה להזמין אתכם היום בשעה תשע בדיוק, ל-15 דקות בלבד, ללייב הכי גדול שהיה פה אי פעם במדינת ישראל", אמר דנקר. "מי שחשוב לו שינוי, מי שחשוב לו להקשיב, לפתוח את הראש לרגע ולהבין במה מדובר. בואו פתוחים, בואו סקרנים, בואו לתמוך בשינוי".

שינוי פוליטי במסווה של הזמנה פתוחה?

למרות שהיוזמה מוצגת כהזמנה לכלל הציבור, בלי קשר להשתייכות פוליטית, המסר של דנקר מתמקד שוב ושוב בצורך בשינוי. אלא שבסרטון הוא לא מפרט איזה שינוי בדיוק מבקשים לקדם, מי עומד מאחורי היוזמה ומה צפוי להתרחש במהלך השידור.

"אם אתם רוצים שמשהו פה ישתנה, אז אין שאלה. זה לא משנה מאיזה מחנה אתם. אתם תופתעו מאוד מהתכנים", הבטיח דנקר.

מעניין יהיה לראות מה בדיוק מתכננים המשפיענים להציג באותן 15 דקות, ובעיקר האם מדובר במהלך לעידוד מעורבות פוליטית מכל הצדדים, כפי שמשתמע מההזמנה, או בניסיון לקדם אג'נדה פוליטית מסוימת תחת הכותרת הכללית של "שינוי".
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נדב הפראייר התורן
לפני שעה

פעם שירתנו מתוך קידוש השם, היום אנחנו פראיירים שמממנים פטורים מגיוס 🤡 יופי של סדר עדיפויות ימני, ממש תורה ועבודה!! משהו חייב להשתנות כאן בבחירות הקרובות!
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