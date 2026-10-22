בן גביר חושף: אלו התוצאות בסקרים הפנימיים שלי

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, מזהיר מפני שאננות במחנה הימין ומציג נתוני סקרים פנימיים המצביעים על קרב צמוד במיוחד לקראת יום הבוחר.

בראיון לתכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, התייחס בן גביר למפת המנדטים המסתמנת. "אני רואה כרגע מה שמסתמן, לפחות אצלי בסקרים הפנימיים זה תיקו", חשף השר. "אני חושב שאם אנחנו ניתן דחיפה ואם באמת נוציא את האנשים שצריכים לצאת, אנחנו יכולים לנצח".

כנשאל על ידי המגיש נועם פתחי האם הוא שותף לתחזיות האופטימיות של איש הסקרים שלמה פילבר ("אתה פילבר סטייל? שישים ושלושה מנדטים, זה האזור?"), השיב בן גביר באיפוק: "אני לא רואה כרגע מה שפילבר רואה. אני עושה סקרים. אני רואה שישים שישים כרגע, אבל אני מניח ויודע שאפשר לנצח".

בן גביר הבהיר כי מפתח הניצחון טמון באחוזי ההצבעה במעוזי הימין מול המגזר הערבי: "אם הימין יקבל בערים שלו את אחוזי ההצבעה יותר גבוהים, אנחנו מנצחים. ואם לא, אני רואה בהחלט את הערבים. זה מגיע אליי גם כי הם שולחים עליי: 'בוא נפיל את בן גביר, בוא נוציא את בן גביר'".