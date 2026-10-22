עמיחי אתאלי מפרגן לבכיר בקואליציה: "הוא גאון"

העיתונאי עמיחי אתאלי פרסם היום (חמישי) התייחסות חריפה ליוזמת התפילין של יו"ר ש"ס אריה דרעי, ופתח אותה דווקא במחמאה מפתיעה: "אריה דרעי גאון". אלא שבהמשך דבריו התברר כי המחמאה נאמרה בציניות, כאשר אתאלי טען שהיוזמה תיצור מנגנון ציבורי מיותר ותיטיב עם מקורבים למפלגה.

בפתח דבריו טען אתאלי כי בישראל כבר קיימת נגישות רחבה לתפילין, וכי מי שמעוניין להניח תפילין יכול בדרך כלל להשיג זוג ללא קושי. לדבריו, לאורך השנים התקיימו יוזמות רבות לרכישת תפילין עבור חיילים, נערים ועולים חדשים, ובבתי עסק כשרים רבים מוצבות עמדות להנחת תפילין.

בהמשך הסביר אתאלי את הביקורת שמסתתרת מאחורי המחמאה: "אז למה דרעי גאון? כי הוא מכניס לכם בדלת האחורית מאות סופרי סת"ם שיתפרנסו מהמנגנון החדש שלו, כי הוא מכניס לכיס של מאות אלפי חרדים כסף מזומן".

אתאלי טען כי משפחות חרדיות ממילא רוכשות תפילין לילדיהן לקראת בר המצווה, וכי המימון הממשלתי יאפשר להן להשתמש בכספי ציבור לצורך רכישה שהיו מבצעות גם ללא הסיוע.

העיתונאי המשיך בתיאור סאטירי של המנגנון שלטענתו עשוי לקום בעקבות היוזמה. בין היתר, הוא דמיין הקמת מנהלת תפילין לאומית שתכלול בעלי תפקידים, יועצים, משרדים ורכבים, תוך שהוא רומז לחלוקת משרות למקורבים פוליטיים.

"דרעי גאון כי עוד 20 ש"סניקים יקבלו ג'וב במנהלת התפילין הלאומית", כתב אתאלי, והוסיף תיאור עוקצני של משרות אפשריות במנהלת, בהן יועצים לענייני תפילין של רש"י ושל רבנו תם.

בהמשך אף העלה בתיאורו הסאטירי אפשרות לפיצול עתידי של המנהלת לשני גופים נפרדים, אחד לציבור הספרדי ואחד לציבור האשכנזי, וטען כי גם המשרות בגופים הללו עשויות לעבור בין מקורבים ובני משפחה.