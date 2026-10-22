אבישי בן חיים: "אירוע מהחמורים בתולדות דיכוי המזרחים"

הפרשן והעיתונאי ד"ר אבישי בן חיים יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים על המפה הפוליטית והחרמות במערכת הבחירות, ומזהיר כי הניסיון להקים ממשלה תוך הדרת מצביעי הימין והפריפריה מהווה פגיעה קשה בציבור המזרחי בישראל.

בפוסט נוקב שפרסם, כתב בן חיים: "ההגמוניה מעדיפה את אום אל פאחם על דימונה. ואת סחנין על ירוחם. ואת טייבה על אשקלון, ועל קריית שמונה, ועל טבריה, ועל בית שאן, ועל שדרות, ועל אופקים, ועל שלומי, ועל אור עקיבא, ועל אביבים, ועל זבדיאל, ועל פטיש, ועל הפריפריה שבמרכז".

לדבריו, מדובר בפגיעה ישירה בציבור שנושא בנטל הלחימה והשירות: "זו המזרחית הציונית והמשרתת, ועל מעמד הביניים המזרחי באשר הוא. על אין סוף משפחות לוחמים ומשרתים שההגמוניה ממשיכה להחרים. גם אחרי שלוש שנות לחימה ביחד, כתף אל כתף, לב אל לב".

בן חיים מנתח את התנהלות היריבים הפוליטיים מול בסיס התמיכה של ראש הממשלה: "בכל הערים הללו ועוד ועוד יש אחוזי תמיכה והזדהות עצומים עם נתניהו. אבל ההגמוניה מודיעה שתישען על התנועה האסלאמית ולא תשב איתם. שותפות ערבית יכולה להיות יופי, אבל זו לא שותפות – זה שימוש בערבים כדי לדכא את המזרחים".