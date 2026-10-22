כשהשעון מתקתק לקראת ארוחת הערב והמשפחה רעבה, לא תמיד יש זמן להמתין שעות להתפחת בצק או לתור ארוך בפיצרייה. בדיוק בשביל זה נועד המתכון הזה: פיצה משפחתית שמוכנה תוך כ-30 דקות בלבד, מתאימה לתבנית תנור סטנדרטית, וללא צורך בהתפחה ארוכה שדורשת תכנון מראש.

בניגוד לפיצות ביתיות מסורתיות שמחייבות לישה ממושכת והמתנה של שעה או יותר, המתכון הזה מציע פתרון מהיר ופשוט. הסוד טמון בשילוב נכון של שמרים יבשים עם מנוחה קצרה של 20-30 דקות בלבד, שמאפשרת לבצק להגיע למרקם אופטימלי מבלי לבזבז זמן יקר.

המצרכים הפשוטים

המתכון דורש מצרכים בסיסיים שכנראה כבר יש לכם בבית: 3.5 כוסות (500 גרם) קמח לבן או קמח פיצה, כף שמרים יבשים, כף סוכר, כפית מלח, 2 כפות שמן זית ו-1.5 כוסות (360 מ"ל) מים פושרים.

לרוטב ולתוספות תזדקקו לקופסת עגבניות מרוסקות (400 גרם) או רוטב פיצה מוכן, שן שום כתושה, כפית אורגנו יבש, חצי כפית מלח ורבע כפית פלפל שחור. הגבינה: 200-250 גרם מוצרלה או גבינה צהובה מגוררת, ותוספות לפי טעם - זיתים, פטריות, תירס או בצל.

אופן ההכנה המהיר

הכנת הבצק: בקערה גדולה מערבבים את הקמח, השמרים היבשים והסוכר. מוסיפים את שמן הזית והמים הפושרים ולשים כ-5-7 דקות - ביד או במיקסר - עד לקבלת בצק רך וגמיש. מוסיפים את המלח ומעבדים עוד דקה נוספת.

מנוחה קצרה: מכסים את הקערה במגבת לחה ומניחים לבצק לנוח כ-20-30 דקות במקום חמים. זהו השלב שמבדיל את המתכון הזה מפיצות מהירות אחרות - המנוחה הקצרה מאפשרת לבצק להתפתח מבלי לדרוש התפחה ארוכה.

חימום התנור: בזמן המנוחה, מחממים תנור ל-220 מעלות (חום עליון-תחתון או טורבו). חימום נכון של התנור הוא קריטי לקבלת פיצה פריכה וזהובה, בין 12-15 דקות.

הרכבה ואפייה

הכנת הרוטב: בקערה נפרדת מערבבים את העגבניות המרוסקות, השום הכתוש, האורגנו, המלח והפלפל. אפשר להשתמש גם ברוטב פיצה מוכן לחיסכון בזמן נוסף.

הרכבת הפיצה: פותחים נייר אפייה על תבנית התנור ומשמנים אותו מעט בשמן זית. מרדדים או מותחים את הבצק בידיים באופן שווה לכל אורך התבנית. מורחים את הרוטב על הבצק, משאירים מסגרת קטנה ללא רוטב בקצוות, ומפזרים באופן אחיד את הגבינה והתוספות.

אפייה בתנור: מכניסים את התבנית לתחתית התנור (או בשליש התחתון) ואופים במשך 12-15 דקות, עד שהשוליים זהובים והגבינה מבעבעת ומוזהבת. האפייה בחלק התחתון של התנור מבטיחה שהתחתית תהיה פריכה והעליון זהוב.

טיפים להצלחה

אם הבצק דביק מדי במהלך הלישה, אפשר להוסיף עוד מעט קמח. אם הוא יבש מדי - להוסיף מעט מים. המפתח הוא לקבל בצק רך וגמיש שנוח לעבודה.

ניתן להתאים את התוספות לטעם המשפחה: ילדים בדרך כלל אוהבים פיצה פשוטה עם גבינה ותירס, בעוד שמבוגרים יכולים להוסיף זיתים, פטריות או בצל. היופי במתכון הזה הוא הגמישות המלאה.

המתכון מתאים גם להכנה מראש: אפשר להכין את הבצק בבוקר, לכסות ולהשאיר במקרר, ולהרכיב את הפיצה בערב. במקרה כזה, כדאי להוציא את הבצק מהמקרר כ-15 דקות לפני הרידוד כדי שיהיה נוח יותר לעבודה.