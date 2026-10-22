הפשוטע עוקץ את העיתונאי הסרוג: "לא פרצוף לטלויזיה"

בריאיון שישודר במוצאי שבת הקרובה בתוכנית "פגישה עם רוני קובן", מתארח בר אלמליח, היוצר והמוח שעומד מאחורי מותג הדיגיטל והסדרה המצליחה "הפשוטע". אלמליח מפרט על הדרך שעשה מתפעול עמוד פיקטיבי ברשתות החברתיות המונה מאות אלפי עוקבים, ועד להפיכתו לסדרת קאלט מצליחה בכאן 11 שגרפה מיליוני צפיות.

בהצצה מיוחדת מתוך הפרק, קובן ואלמליח פותחים במשחק תפקידים משעשע בשם "להיות טופז" (מתוך דמויות הסדרה). קובן שואל את אלמליח: "אני נכנס לאולפן ברדיו, מגיש כל יום ברדיו, פוגש את ידידי עקיבא נוביק, מה אני אומר לו?". אלמליח לא מתבלבל ושולף מיד את המשפט המנצח בסגנונה של טופז: "טוב שאתה ברדיו, אתה לא פרצוף לטלוויזיה".

מטיסות אל על ועד לביף עם בר רפאלי

במהלך השיחה חוזר אלמליח לרגע שבו נולדה "הפשוטע" מלכתחילה – כדרך מקורית לשחרר כעסים ותסכולים על נוסעים מעצבנים בטיסות אל על. בנוסף, הוא פותח על הביף המתוקשר עם בר רפאלי, מסביר איך כותבים את הדמות של טופז, ומספק נימוק מנצח לשאלה למה כדאי לגור במודיעין.

אלמליח שופך אור גם על תחנות קשות ופחות פוטוגניות בחייו: הוא משתף במצבים המסוכנים שחווה כנער צעיר כשיצא מהארון, וחוזר לשירותו הצבאי הלא-מוצלח במיוחד – כולל הסיפור הבלתי ייאמן על הדרך שבה גילגל את המצב כך שהמח"ט שלו נאלץ להנשים אותו מפה לפה.

בין היתר מסביר אלמליח למה הוא מעדיף את יהודה לוי על פני רן דנקר, מפרט על התרגיל שעשה לבעלו כדי שזה יציע לו נישואין, וקובע נחרצות מהי המנה שאף אירוע בישראל אינו שלם בלעדיה.

הפרק המלא של "פגישה עם רוני קובן" עם בר אלמליח ישודר במוצאי שבת, מיד לאחר מהדורת השבת בכאן 11 ובכאן BOX.