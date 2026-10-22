רמז לבאות? שיתוף פעולה מפתיע בין המפלגות של וינטר וליברמן

ליברמן ווינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

שיתוף פעולה פוליטי לא שגרתי במעבר כרם שלום: חברי מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר – סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"ץ קיבוץ בארי, ורונן בודנרו – הצטרפו היום (חמישי) לפעילי תנועת "צו 9" ולחברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת "ישראל ביתנו". השותפים הגיעו למקום כדי לחסום את מעבר משאיות הסיוע ההומניטרי בדרכן לרצועת עזה, במחאה על המשך הכנסת האספקה בזמן שחמאס ממשיך להתעצם.

המראה של אנשי וינטר לצד נציגת מפלגתו של אביגדור ליברמן אינו מעבר גבול מקרי. האירוע מגיע על רקע החשד הגובר במחנה נתניהו ובגוש הימין, לפיו וינטר עשוי לשתף פעולה ולשבת יחד בממשלה עתידית עם ליברמן – תרחיש שמثير דאגה רבה בלשכת ראש הממשלה. כזכור, תנועת "צו 9" נוסדה בידי רעות בן חיים, שהצטרפה לאחרונה לרשימת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'.

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לצד פעילי התנועה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה בחריפות את המדיניות בשטח: "3 שנים לטבח וממשלת ישראל ממשיכה להאכיל את חמאס ולהכניס משאיות סיוע לארגון הטרור. בבחירות הקרובות זה או הכרעה או דשדוש. או ימין או פלסטין".

גם סיגל קראוניק, חברת מפלגת "עמך ישראל", תקפה בנחרצות את המשך אספקת המשאיות לרצועה: "המשך הכנסת משאיות הסיוע לעזה זו חרפה לאומית. 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, לצד ההישגים, חמאס עדיין עומד על רגליו, מתחמש ומהווה איום". לדבריה, "במקום להכניס סיוע למחבלים, מדינת ישראל חייבת לקדם את ההגירה מעזה. זוהי חובתנו עבור הנופלים ועבור הדור הבא, זוהי הדרך היחידה להשיג ביטחון".