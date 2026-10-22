כוכבת הריאליטי הדתייה נגד בנט: "איך מישהו מאמין לו?"

נפתלי בנט ( Gili Yaari/Flash90 )

כוכבת הריאליטי והמשפיענית ענאל שמואלי שיתפה סדרת מחשבות נוקבת בחשבון האינסטגרם שלה, שבה פתחה את הלב על התחושות הקשות שלה ושל אזרחים רבים מול המפה הפוליטית.

"תסלחו לי זה לא יהיה קל, אבל אולי תוכלו להאיר לי - אין לי מושג במי לבחור אני מודה!!", פתחה שמואלי את דבריה. "וואלה חייבת להגיד משהו על הפוליטיקה. מרגישה כאילו כולנו תמימים בגלל השביעי לאוקטובר, אנחנו מאמינים להבטחות ומילים ריקות! כאילו נותנים לנו סוכריות במילים." בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בהמשך הסטורי כיוונה שמואלי אצבע מאשימה ישירות כלפי ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ותקפה את היחס שלו למגזר הדתי-לאומי: "בנט?? באמת?? מישהי מהעוקבות שלי מאמינה לו?? איך?! האיש שלקח את המגזר שלנו, מלח הארץ, רכב עליו בזכותו עלה לשלטון ובסוף זרק את כל הערכים שהבטיח לבוחרים שלו לפח? מה? איך מישהו מאמין לו??".

( (צילום: מתוך האינסטגרם anaelshmueli) )

"אנחנו לא מדינה בהתלמדות, אנחנו לא סטאז'"

שמואלי לא חסכה ביקורת גם משחקנים חדשים שמנסים להיכנס למערכת הפוליטית ללא ניסיון קודם. לדבריה, המצב הביטחוני והלאומי הנוכחי אינו מאפשר ניסויים: "לגבי החדשים - יש הרבה חדשים טובים, אבל איך נבחר באנשים שלא היו יום אחד שרים או חברי כנסת?? אנחנו לא מדינה בהתלמדות, אנחנו לא סטאז'!", כתבה בדאגה.

את דבריה סיכמה בפנייה לעוקביה ובבקשה לעזרה בקבלת ההחלטה: "יום אחרי הבחירות ראש הממשלה שיבחר צריך להילחם בכל החזיתות - עם איזה ניסיון??? זה מפחיד אותי ברמות!! אני באמת באמת שואלת? הלוואי תביאו לי תשובות...".