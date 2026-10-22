רותם סלע רומזת למי תצביע בבחירות: "לא עניין של ימין ושמאל"

המגישה והדוגמנית רותם סלע שיתפה היום (חמישי) סטורי בחשבון האינסטגרם שלה לקראת הבחירות, שבו קראה להחלפת ההנהגה האחראית לאירועי ה-7 באוקטובר.
הסטורי פורסם בתשובה להצעה של גולש/ת בסקר "רעיונות לדברים כיפיים ביום חופש", שהציע/ה לה: "צאי לשכנע אנשים להצביע בבחירות".
בתגובה לכך, סלע שיתפה ציטוט המיוחס לאלברט איינשטיין: "אי-שפיות היא לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות".
לצד תמונה של חדר ילדים מגוואל בדם מאירועי השבעה באוקטובר, הוסיפה סלע מסר חריף משלה: "זה בכלל לא עניין של ימין או שמאל. מי שאחראי לשבעה באוקטובר יתכבד ויפנה את מקומו".
זה לא רמז קטן, זו הזעקה של האנשים הפשוטים בנתניה שנחנקו מהפחד! נמאס מההפקרות הזו ומהעברת המשאיות לעזה.