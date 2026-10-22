רותם סלע רומזת למי תצביע בבחירות: "לא עניין של ימין ושמאל"

המגישה והדוגמנית רותם סלע שיתפה היום (חמישי) סטורי בחשבון האינסטגרם שלה לקראת הבחירות, שבו קראה להחלפת ההנהגה האחראית לאירועי ה-7 באוקטובר.

הסטורי פורסם בתשובה להצעה של גולש/ת בסקר "רעיונות לדברים כיפיים ביום חופש", שהציע/ה לה: "צאי לשכנע אנשים להצביע בבחירות".

בתגובה לכך, סלע שיתפה ציטוט המיוחס לאלברט איינשטיין: "אי-שפיות היא לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות".

לצד תמונה של חדר ילדים מגוואל בדם מאירועי השבעה באוקטובר, הוסיפה סלע מסר חריף משלה: "זה בכלל לא עניין של ימין או שמאל. מי שאחראי לשבעה באוקטובר יתכבד ויפנה את מקומו".