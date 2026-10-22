סרוגים
חדשות בארץ

גיא פלג על נתניהו: "הוא מסוכן לביטחונם של אזרחי ישראל"

העיתונאי גיא פלג טען כי ראש הממשלה מנסה להוביל את ישראל למלחמה ממניעים פוליטיים, במטרה לדחות את הבחירות. בשידור ב-103FM הוא הזהיר מפני הסכנה וקרא לציבור: "צאו משלוותכם, הסכנה אורבת לנו"

8 תגובות
עקבו אחרינו ב -
גיא פלג (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 keywords)

עיתונאי גיא פלג יוצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומעלה טענה חמורה שלפיה נתניהו מנסה להוביל את ישראל למלחמה כדי לדחות את הבחירות הקרובות. בדברים שאמר ברדיו 103FM, הזהיר פלג מפני מה שהוא רואה כסכנה לביטחון אזרחי ישראל וקרא לציבור שלא להישאר אדיש.

"מתברר שהשליט ניסה או מנסה בכח לארגן לנו מלחמה משיקוליו הפוליטיים", אמר פלג.

בהמשך טען כי מאחורי האפשרות להסלמה ביטחונית עומד, לשיטתו, ניסיון ליצור מצב חירום שישפיע על קיום הבחירות.

"מנסים להכניס אותנו למלחמה, למצב חירום כדי לדחות את הבחירות", טען.

חדשות סרוגים

"מה עוד צריך כדי שתבינו?"

פלג לא הסתפק בהעלאת החשד למניעים פוליטיים, אלא תקף ישירות את נתניהו והזהיר מפני ההשלכות האפשריות של המהלכים שהוא מייחס לו.

"מה עוד צריך כדי שתבינו שהוא מסוכן לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל?", שאל בשידור.

את דבריו חתם בקריאה חריגה לציבור: "צאו משלוותכם, הסכנה אורבת לנו".
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
8
עידו
לפני 52 דקות

כמ"פ במילואים שכלתי חברים, מסירות נפש אינה משחק! טוב שחשפו את תרגיל הבחירות
הצטרפו אלינו