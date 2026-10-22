גיא פלג ( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 keywords )

עיתונאי גיא פלג יוצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומעלה טענה חמורה שלפיה נתניהו מנסה להוביל את ישראל למלחמה כדי לדחות את הבחירות הקרובות. בדברים שאמר ברדיו 103FM, הזהיר פלג מפני מה שהוא רואה כסכנה לביטחון אזרחי ישראל וקרא לציבור שלא להישאר אדיש.

"מתברר שהשליט ניסה או מנסה בכח לארגן לנו מלחמה משיקוליו הפוליטיים", אמר פלג. בהמשך טען כי מאחורי האפשרות להסלמה ביטחונית עומד, לשיטתו, ניסיון ליצור מצב חירום שישפיע על קיום הבחירות. "מנסים להכניס אותנו למלחמה, למצב חירום כדי לדחות את הבחירות", טען.

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"מה עוד צריך כדי שתבינו?"

פלג לא הסתפק בהעלאת החשד למניעים פוליטיים, אלא תקף ישירות את נתניהו והזהיר מפני ההשלכות האפשריות של המהלכים שהוא מייחס לו.

"מה עוד צריך כדי שתבינו שהוא מסוכן לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל?", שאל בשידור.

את דבריו חתם בקריאה חריגה לציבור: "צאו משלוותכם, הסכנה אורבת לנו".