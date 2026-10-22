שלמה פילבר: "הם מתחילים להפנים את תוצאות הבחירות"

( אוליביה פיטוסי/פלאש90 )

איש הסקרים ועד המדינה לשעבר, שלמה פילבר, תוקף בחריפות את עיתונאי התקשורת ומעריך כי הלחץ במערכת הפוליטית והתקשורתית מגיע לשיא. לטענתו, המתקפות האחרונות מגיעות מתוך חשש אמיתי של יריבי הימין מתוצאות אמת בקלפי.

בפוסט שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, הסביר פילבר את הרקע לביקורת המופנית בימים האחרונים כלפי נתוני הסקרים והמדגמים של ערוץ 14. "מאז ימי יוון העתיקה אנחנו יודעים כי כשמתחילים להרוג את השליח – סימן שמפחדים לקבל בשורות 'רעות'", כתב פילבר. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות פילבר כיוון ישירות לעבר עיתונאים בולטים מהערוצים המתחרים: "ספי עובדיה, לוינסון וחבריהם בטנטרום להרוג את הבשורה שעשוי ערוץ 14 להביא ביחס לתוצאות הבחירות".

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לטענתו, ההתנהלות של גופי התקשורת והמבקרים מעידה יותר מכל על ההבנה ההולכת וגוברת של מפת המנדטים המסתמנת. פילבר הבהיר בנחרצות כי "זה רק מחזק את התחושה שהם מתחילים להפנים מה יהיו התוצאות".