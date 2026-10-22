לחץ בסביבת נתניהו: "הוא כיבה את הטלפון; אין עם מי לדבר"

( מעיין טואף / לע"מ )

יו"ר מפלגת "הציבור החרדי", מוטי לייטנר, ניתק לחלוטין מגע עם כלל הגורמים המפעילים עליו לחצים לפרוש מהמרוץ לכנסת. כך מדווחת הבוקר כתבת 'מעריב', אנה ברסקי.

לפי הדיווח, לאחר שלייטנר הצהיר אמש (רביעי) באופן פומבי כי בכוונתו להתמודד עד הסוף, העבירו אנשי מפלגתו מסר חד-משמעי לכל הגורמים שהיו מעורבים במגעים מאחורי הקלעים: "אין פרישה ואין משא ומתן נוסף". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות במקביל להעברת המסר, הנתק בשטח הפך לעובדה מוגמרת. מאז מסירת ההצהרה אמש, לייטנר כיבה את מכשיר הטלפון הנייד שלו, אינו משיב לשיחות או להודעות, ואינו נענה לכל ניסיון להפעיל עליו לחצים פוליטיים. כעת נראה כי המאבק עובר משלב השיחות השקטות למתקפות פומביות גלויות.

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גורמים במפלגת "הציבור החרדי" מדגישים כי המסר הועבר כבר אתמול לכל המעורבים בניסיונות השכנוע, ומבהירים כי מסיבת העיתונאים שכינס לייטנר נועדה לשים קץ לשמועות ולהבהיר שההחלטה הינה סופית בהחלט ולא נועדה לשפר עמדות במו"מ. לאחר שבועות ארוכים של פגישות, הצעות ולחצים כבדים, במפלגה נערכים כעת להמשך ההתמודדות עד ליום הבחירות.