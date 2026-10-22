משה קלוגהפט: "טעות גדולה של נתניהו שתרסק את גוש הימין"

היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט מפרסם ניתוח פוליטי נוקב ומזהיר מפני מה שהוא מגדיר כטעות האסטרטגית הקשה ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו במערכת הבחירות הנוכחית.

בדבריו סוקר קלוגהפט נקודות מפנה היסטוריות בקריירה של נתניהו: "בחירות 2001 נתניהו ויתר על ההתמודדות לראשות ממשלה, שרון לקח בקלות והוא איבד 8 שנים עד שחזר לשלטון. בחירות 2019 הפיל את הימין החדש, נכנס לסחרור פוליטי עד שאיבד שלטון אחרי שנתיים".

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לדברי קלוגהפט, המהלכים הנוכחיים של נתניהו מול תת-אלוף (במיל') עופר וינטר עלולים לעלות לו במחיר פוליטי כבד: "בחירות 2026 יכולה להיות הטעות הגדולה מכולן בקמפיין הגועלי נגד עופר וינטר. נתניהו לא רק מנסר את הענף שהוא יושב עליו, אלא יפיל על עצמו את כל העץ".