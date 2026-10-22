פרשן המשפט של ynet, ד"ר מתן גוטמן, התייחס היום (חמישי) ברדיו גלי ישראל להתנהלות הפרקליטות במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, והביע עמדה נחרצת בנוגע לאישום השוחד. בשיחה עם איתמר פליישמן ועו"ד גיא בוסי אמר גוטמן כי הפרקליטות הייתה צריכה לחזור בה מאישום השוחד, במיוחד לאחר עדותו של נתניהו.

"אתם צודקים. לפי מה שאומרים השופטים לפרקליטות: 'לא הצלחתם להוכיח את זה. לא הצלחתם להוכיח את העסקה המושחתת הזאת'", אמר גוטמן, והוסיף: "אני חושב שהיו צריכים לרדת מהשוחד. אני חושב שזו טעות בטח אחרי העדות של נתניהו כשהשופטים חזרו על עמדתם. הפרקליטות הייתה צריכה להגיד: אני מורידה את השוחד".

דבריו של גוטמן עוררו דיון חריף באולפן, כאשר פליישמן ביקש להבין מדוע, לנוכח הדברים, לא ננקטים צעדים נגד אנשי מערכת אכיפת החוק.

"למה זה לא קורה? למה אף אדם ממערכת אכיפת החוק לא נענש על הדברים החמורים שנעשו? למה בני אדם ישרים כמוך לא מסוגלים להגיד שנעשתה נבלה בישראל?", שאל פליישמן.

גוטמן השיב לדברים והתייחס להבחנה בין התנהלות גורמי החקירה לבין ההכרעה המשפטית באישומים עצמם.

"אני שמח שאתם נרעשים ונרגשים מכך שמשטרת ישראל פועלת בניגוד לכללים ובניגוד לדין. אבל בסופו של דבר המשפט הפלילי מוכרע האם יש ראיות לאישומים", אמר.

אלא שהדיון לא הסתיים בכך. עו"ד גיא בוסי החריף את הביקורת והשווה את ההתנהלות שעליה דובר למשפט דרייפוס.

"זה כמו שבמהלך משפט דרייפוס היו מתגלים כל הדברים האלה והמערכת הייתה אומרת: כשלים, פגמים. קודם כול בוא נשלח את דרייפוס לאי השדים ואחרי זה נברר מה קורה...", תקף בוסי.

בהמשך הפנה בוסי ביקורת גם כלפי בכירי מערכת המשפט לשעבר ולשכת עורכי הדין, שלטענתו אינם משמיעים קול לנוכח הדברים הנחשפים במשפט.

"אתה יודע מה השיג אמיל זולא במאמר שלו 'אני מאשים'? הוא הפך את השתיקה לחרפה ציבורית. אהרן ברק, אסתר חיות, כולכם שותקים כמו דגים ולא אומרים כלום על הדברים המטורפים שנחשפים, על זכויות נאשם שנרמסות. השתיקה של לשכת עורכי הדין - אות קין".